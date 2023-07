La Sala Cultural de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada acull avui, a 2/4 de 9 del vespre, el musical «El Petit Príncep», representat pels alumnes del Taller de Musicals de l'Aula de Cant de l'Escola Municipal de Música.

Més de 20 alumnes de cant i més de 30 dels cant corals, sota la direcció del seu professor Xavier Mestres, pujaran a dalt de l'escenari, músics en directe (piano, 2 teclats, guitarra, baix i bateria), atrezzo, projeccions i coreografies, per dur a terme aquest espectacle que representa la culminació de la feina d'aquest curs del Taller de Musicals, intensiva durant els últims mesos.

Amb l'aforament complet per a la funció, l'assaig general de dimecres 5 de juliol es va obrir al públic amb reserva prèvia.