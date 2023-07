El grup català The Tyets ha anunciat un segon concert de comiat de gira al Sant Jordi Club de Barcelona, hores després que sortissin a la venda les entrades per al primer. En un principi, els del Maresme havien fet públic que la gira 'Epic solete' es tancaria el 16 de novembre de l'any que ve a l'espai barceloní en el marc del Festival Cruïlla, i les entrades per a aquesta actuació es van posar a disposició del públic el dimecres 5 de juliol.

Aquest dijous, però, el web del festival ha activat un segon concert que tindrà lloc el dia abans, el 15 de novembre del 2024. The Tyets és una de les formacions més de moda a Catalunya gràcies a cançons com 'Coti x coti', fusió de reggaeton i sardana amb més de 7,5 milions de reproduccions a Spotify. Altres 'hits' del disc 'Epic solete', com 'De l'1 al què', tenen més de 4,5 milions de reproduccions a la plataforma musical, mentre que 'Bailoteo' en registra més de 3,6 milions. En global, el grup a principis superava, a principis de juny, el milió d'oients mensuals a través d'aquest canal.