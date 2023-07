Disney llueix amb el talent bagenc

No provin de fer-ho a casa perquè poden perdre la dignitat en l’intent: ni pronunciar supercalifragilisticexpialidocious cantant i somrient davant de vuit-cents espectadors, ni a l’inrevés dues vegades a tot drap ni, molt menys, deletrejar la paraula impossible que va immortalitzar Mary Poppins. I fer les tres proeses una rera l’altra ja només és a l’abast de la veu de joves talents com els que dijous a la nit van pujar a l’escenari del Teatre Kursaal de Manresa per donar vida a la 2a Nit de Musikaals, dirigida per David Pintó i Dídac Flores i amb els grans èxits de Disney com a lema.

«És un concert especial», va dir el cardoní Dídac Flores com a cloenda d’un projecte predestinat a perdurar en el calendari. Durant vuitanta minuts, onze intèrprets van desplegar sobre la fusta grans èxits musicals com El rei Lleó, La bella i la bèstia, Pocahontas, Aladdín, Mulan i Frozen, entre altres. Júlia Garrido (Santpedor), Gina Gonfaus, Aina Serra i Clara Badia (Manresa), Ferran Valdívia (Castellbell i el Vilar), Bernat Barat (Cardona) i Pedro da Costa (Sant Fruitós de Bages), tots set figures emergents de la cançó i el teatre musical de la comarca, van anar entrant i sortint d’escena per escalfar un públic que ja venia escalfat de casa i amb moltes ganes d’aplaudir. No en va, els espectadors van acomiadar l’espectacle dempeus amb el Hakuna Matata ressonant per la platea perquè, en l’ànim de tots plegats, el desig va ser que almenys durant una hora llarga no hi hagués cap problema.

El repartiment el van completar Dídac Flores al piano i a la veu, Fani Fortet a la percussió i Carles Ratera amb el baix -autors d’una esplèndida interpretació instrumental d’El llibre de la selva- i Gisela, «la veu de Disney al nostre país», tal i com la va batejar Flores. La cantant del Bruc, que fa tres anys va cantar Frozen en castellà a la gala dels Oscars, va ser l’artista convidada, va aparèixer enmig de Per primer cop des de fa segles i va exhibir estatus a Vol volar (el Let it go universalment conegut). Dues peces de la colpidora història de la Princesa Elsa que no necessiten gaire presentacions i que se sabien les menudes espectadores presents a la sala.

La direcció escènica de Flores i Pintó, que tenen els colzes pelats de fer triomfar muntatges, es va notar en el ritme fluïd i la concatenació de temes fàcilment identificables pel públic i medleys com el que va obrir la vetllada relligant fragments de Toy Story, Mulan, Blancaneus i 101 dàlmates per citar-ne alguns. Presa de contacte reeixida amb un auditori lliurat a la causa en una ciutat que respira fervor pels musicals.

Tots els cantants van disposar del seu moment de glòria individual, però l’espectacle es va concebre com un projecte coral en el que fins i tot una estrella del gènere com Gisela va interactuar amb els seus joves companys d’aventura. La Nit dels Musikaals va néixer l’any passat a iniciativa de Badia, Gonfaus i Jan Buixaderas revisitant hits de Broadway com la també cinematogràfica West Side Story i Sweeney Todd entre altres. En la segona edició, el projecte es va refermar com un espai idoni per al lluïment del talent jove del territori central.

El repertori es va executar gairebé íntegrament en català amb agraïdes excepcions com Can you feel the love tonight, d’El rei Lleó que Flores va cantar en anglès respectant l’original d’Elton John. Da Costa, que va agafant taules després del pas per Eufòria, va pujar al piano amb el Reflexe de Mulan. Clara Badia va lluir sentit escènic amb la llarga paraula espialidosa de Mary Poppins, una clucada d’ull als més veterans de la vetllada, als quals els va venir la imatge de Julie Andrews a la memòria. El sentiment de Júlia Garrido amb Déu meu, ajuda’ns, d’El geperut de Notre Dame, va seduir, com ho va fer la potència de Ferran Valvídia interpretant Preparats (El rei Lleó) i la capacitat vocal d’Aina Serra amb No diré que és amor, d’Hèrcules. Amb Què em depara el curs del riu, de Pocahontas, va exhibir Gonfaus el talent que atesora. I Bernat Barat va mostrar versatilitat a Si a Aràbia te’n vas, d’Aladdín. Junts i per separat, tots ells van donar arguments per a una tercera edició de la Nit.