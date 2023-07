El portal web memoria.cat de l’Associació Memòria i Història de Manresa publica avui divendres un espai dedicat al testimoni de sis manresans que van marxar de la zona republicana durant els primers mesos de la guerra espanyola per evitar represalies per la seva condició de catòlics practicants. Quatre cartes, un dietari i la transcripció d’un relat oral expliquen les penalitats viscudes per mitja dotzena de membres de la Federació de Joves Cristians en el camí cap a França per passar-se al bàndol sublevat, conscients que la seva vida corria perill en un moment d’esglésies cremades i afusellament de creients.

«El meu pare tenia 440 cartes de vuitanta persones diferents que va rebre entre el juny del 1937 i l’agost del 1942», explica Montserrat Torra sobre la nodrida correspondència que va rebre Albert Ferrer i Torra durant els anys de la guerra i els inicis del règim franquista. Són lletres d’amics que van fugir de l’ira anticlerical i quatre de les cartes expliquen amb detall com va ser l’evasió «de Manresa cap a França i des d’allí a la zona nacional».

Memoria.cat reprodueix en el web les quatre cartes -enviades per Daniel Torra i Ferrer, germà de l’Albert, i Ramon Algué i Mas, des de Sant Sebastià; i Francesc Pich i Alsina i Ignasi Feu i Sala, des de Pamplona-, així com dos testimonis més de l’odissea: el Diario de Operaciones que va escriure, ja de gran, Albert Torra; i el relat oral d’Iscle Selga i Ubach que va transcriure el seu fill, Josep Maria.

Tots ells van deixar la Catalunya republicana per no incorporar-se a l’exèrcit amb la intenció de salvar la vida i combatre en les files franquistes. Torra i Selga van marxar plegats i altres, com Feu, van viure una autèntica aventura abans de posar els peus en zona controlada pels militars alçats en armes contra el règim democràtic imperant aleshores a l’estat espanyol. La lectura de la seva aventura «és impactant», reconeix Montserrat Torra. En tres pàgines escrites a mà, el manresà narra un seguit de vicissituds que inclou un episodi gairebé miraculós: abans d’arribar a Andorra, «vem estar una hora i mitja amagats a les branques d’un pi petit que no ens cobria del tot» després d’escoltar uns trets, explica Feu, i prossegueix el relat dient que «vem sentir passar els carabiners» a quatre metres però no els van veure.

«Va haver-hi centenars de persones, moltes de Manresa, que van marxar per passar a la zona nacional», explica Torra, afegint que si bé n’hi ha quatre que expliciten com va ser l’evasió, la resta de cartes són comentaris sobre temes diversos però sempre amb la guerra com a teló de fons. «En una carta, un amic li fa saber al meu pare que un altre company havia mort per la detonació d’una bomba, un noi de 24 anys de qui també tinc dues cartes que li va enviar al pare», apunta l’hereva del llegat epistolar.

La majoria van tornar a Catalunya i van tenir una llarga vida. Els relats que es poden consultar des d’avui a memoria.cat, però, exposen les penalitats d’una decisió que els va marcar per sempre.