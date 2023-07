Que no pari la música (ni la creació)

Nou cap de setmana a la Catalunya central ple de propostes diverses que comencen i acaben o que obren edició aquests dies.

EX ABRUPTO DE MOIÀ

Un espectacle immersiu estrenarà una edició distòpica

El col·lectiu Ex Abrupto ha preparat per iniciar la vuitena edició, dedicada a la distopia, un espectacle immersiu amb videomatge que s’oferirà avui (22 i 22.30 h) a la plaça de Sant Sebastià. Demà serà una jornada plena de propostes de creacions contemporànies, amb una seixantena d’artistes.

CAMPUS GOSPEL DE RAJADELL

Obertura amb tradició coral sueca i música afroamericana

La jornada inicial del 17è Campus Gospel de Rajadell viurà el moment àlgid avui (22 h) amb el primer concert del festival a càrrec del grup suec One Nation, integrat per una vintena de cantants que barregen la música afroamericana i la tradició coral sueca, dirigits per Jonas Engström. Els altres dos concerts seran dissabte (22 h), amb la fusió Gospel Meets Flamenco, amb Paula Domínguez i Ramon Escalé, i diumenge (19.30 h) amb protagonisme per als Esclat Gospel Singers i els Esclat Gospel Junior, amb les veus dels artistes Didier Likeing i Theresa Kis. Amb els campusins interpretant Aretha Franklin.

NITS CULTURALS DE SANT PERE SALLAVINERA

De «La Creació» als trenta anys de l’Orquestra d’Andorra

Avui i dissabte se celebra la 26a edició de les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera amb tres propostes i la participació del poeta Miquel Desclot. Avui (22 h), La Creació, amb Martí Doñate, tenor, Uriel; Alba Martínez, soprano, Gabriel i Eva; Néstor Pindado, baix-baríton, Rafael i Adam; Joan Mestre, violí, Luis Peña, violí; David Andújar, viola; Gemma Pujol, viola; Eduard Raventos, violoncel; Contrapunto Vocale i la direcció de Josep Miquel Mindan. Demà (18 h), al Local Social, concert per a nens amb Pau Elias i a les 22 h, a la plaça, 30 anys de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, amb Gerard Claret, concertino-director.

CASTELL DE SALLENT

Pep Poblet i Joan Tena obren el cicle musical del juliol

La Trenta-sisena, amb la col·laboració de l’ajuntament, organitza els dissabtes de juliol els concerts a la fresca al castell de Sallent. Inaugura demà (22 h) el saxofonista Pep Poblet amb l’acompanyament a la guitarra de Joan Tena, que oferiran l’espectacle Cançons amb història.

40è FESTIVAL VIÑAS DE MOIÀ

Tempus Trio inaugura una edició d’aniversari, diumenge

El Festival Viñas, un dels més veterans de Catalunya, organitzat per Joventuts Musicals de Moià, celebra aquest aniversari rodó amb bona part de la programació dedicada a la veu, en homenatge al tenor moianès. La inauguració, aquest diumenge (20 h Auditori St. Josep) anirà a càrrec dels artistes residents de Joventuts Musicals, el Tempus Trio, residents a Salzburg i que triomfen arreu d’Europa. La programació es comptarà amb el pianista Albert Guinovart, a qui es retrà homenatge, ja que fou el primer artista programat ara fa 25 anys per Joventuts Musicals quan acompanyava assíduament Victòria dels Àngels.

VOILÀ A LA LLUVIÀ

El primer àlbum de The Gabor explora l’indie

The Gabor porta avui (21 h) a la Torre Lluvià el seu primer àlbum: La Invasión de los Humanos. El grup bagenc de Sergi García Borjas, explora la música indie en un projecte molt treballat en missatge i so. Una presentació conceptual sobre invasions i somnis humans en la programació Voilà, D.O. Bages.

FeMAP

La Seu i Puigcerdà arrenquen amb Marta Mathéu

La soprano Marta Mathéu és l’encarregada d’inaugurar la 12a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus que, fins al 20 d’agost, oferirà 54 concerts de 22 grups i solistes de prestigi a 40 municipis. El concert InCanto es podrà escoltar avui (21h) a la Seu i demà (20 h) a Puigcerdà.