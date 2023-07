El 20 % del espectadors que, des de dimecres 28 de juny han anat al Bages Centre a veure la darrera pel·lícula d'Indiana Jones amb el veterà Harrison Ford, han triat la còpia en català. Un "bon" percentatge que, com explica Jordi Padró, conseller delegat d'Espectacles Padró i Cabot SL, responsable de l'explotació del multisales manresà, és "equiparable a la que assoleixen les pel·lícules infantils" que són les que porten més espectadors que escullen la versió catalana dels films. La diferència rau en què, majoritàriament, aquest 20 % està format per espectadors adults que, habitualment, quan tenen la possibilitat de triar solen escollir la versió castellana.

De fet, una de les particularitats d'Indiana Jones i el dial del destí és que ha fet que públic adult, de més de 40 anys, torni als cinemes. De fet, l'estrena del darrer i últim Indiana a l'Estat ha posat sobre la taula que el 42 % de la seva audència supera els 45 anys de mitjana: "És lògic", apunta Padró, "perquè és el públic que es va iniciar en la saga ja amb el primer film, A la recerca de l'arca perduda", del 1981. Tot i que a la taquilla sobretot nord-americana no ha acabat de funcionar i el film de James Mangold ja ha estat relegat del número 1, a l'Estat ha superat el mig milió d'espectadors. Per a Padró, "ha estat un bona estrena" que fins ahir havia portat a les tres sales manresanes on es projecta el film 4.500 espectadors en 10 dies, 900 dels quals per veure la versió doblada al català. "Crec que estem dins dels paràmetres que estaven previstos. No és un blockbuster però com a mínim un mes en cartell s'hi estarà, segurament amb menys horaris però aguantarà". Segons Padró, els films de l’heroi del barret i el fuet són de més llarg recorregut que, per exemple, alguns títols de consum ràpid que s’adrecen a un públic juvenil. Similar al cas d’Indiana, els potencials espectadors de la pel·lícula de Santiago Segura que ahir s’estreva als cinemes: Vacaciones de verano: «És un degoteig de públic, que no crema el film en un cap de setmana». De fet, diu, A todo tren 2, també de Segura, estrenada el 2022, va "estar 15 setmanes en cartell". Una barbaritat a dia d'avui.

Indiana Jones i el dia del destí, el cinquè lliurament sobre el famós arqueòleg 42 anys després del seu debut, es pot veure en català en 43 sales de Catalunya, Andorra, Palma o Castelló. A l'estat, 407 cinemes projecten 1.025 còpies. A Manresa, el film es pot veure en tres sales, dues en castellà i una en català. En total, set sessions cada dia, dues en la llengua de Fabra, a les 18 i a les 21 h. Les properes pel·lícules que arribaran a Bages Centre en la versió catalana -el multicines manresà estrena la còpia en català quan n'hi ha- seran Elemental, el darrer projecte de la factoria Pixar (14 de juliol) i Barbie (21 de juliol). Durant el primer semetre del 2023, 40 pel·lícules han estat doblades o subtitulades en català.