La ceramista Aina García, establerta a Moià, era una de les participants en el mercat d’autoedició del festival Ex Abrupto, que aglutina projectes d’artistes que treballen al marge del sistema mercantilisme de l’art i el comerç.

Com valora l’espai dedicat als artesans dins del festival?

En el meu cas, és el tercer any que participo en el festival Ex Abrupto. Per als petits creadors i artesans, és important comptar amb aquests espais que ens empoderen i ens permeten donar a conèixer la nostra obra d’una forma amable i propera. D’altra banda, la proposta està bé perquè et permet relacionar-te amb altres artistes de la zona i fer una mica d’equip.

Què li sembla la proposta del festival de descentralitzar l’art contemporani?

El festival Ex Abrupto és interessant precisament perquè és un referent a l’hora de descentralitzar l’art contemporani. A Moià hi ha gent molt interessada en els moviments artístics actuals i és necessari que hi hagi una oferta equilibrada arreu del territori.