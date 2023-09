"A reviure, Gossos, 14 de setembre". Aquest és el missatge que la banda de rock manresana Gossos va publicar aquest 11 de setembre a les xarxes socials i que ha generat una enorme expectació. Desenes de persones han compartit la publicació, en forma de vídeo, que ha despertat tota mena de teories sobre el futur més imminent de la formació.

El grup, que va anunciar el 2018 que deixava els escenaris de forma indefinida, ha publicat a les seves xarxes un vídeo on, en pocs segons, es poden llegir tres coses. La primera, que també serveix com a descripció del contingut, és "A reviure". La segona, el nom de la banda. El vídeo clou amb una data: el 14 de setembre.

Tot i no donar cap pista sobre què podria preparar la banda per a la data assenyalada, el to misteriós del missatge ha generat una allau de comentaris d'usuaris que, fins i tot, s'han atrevit a especular. "Nou disc?", s'ha preguntat @badbear86. "No entenc res, què vol dir, que tornen els gossos amb nova música i concerts?", ha demanat @anigolsoc.

L'emoció dels seguidors de la banda ha portat la publicació a generar un impacte notablement destacable als seus perfils de xarxes socials. On sobretot s'ha notat és a Instagram, on el post acumulava més de 18.000 reproduccions poc menys d'un dia, molt per sobre de la mitjana de visualitzacions dels seus altres vídeos.

En aquest sentit, desenes de persones han compartit el vídeo als seus perfils, entre els quals hi ha algunes cares conegudes de la Catalunya Central com la cantant manresana Sara Roy o l'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy.