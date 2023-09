Taylor Swift i Shakira han regnat aquest dimarts la gala dels premis MTV Video Music Awards (VMA) del canal de música MTV, que ha estat dominada per les dones, les celebracions de l'aniversari del hip-hop i una confusió d'última hora.

L'estrella del pop, que està arrasant amb la seva gira "The Eras Tour", ha estat l'artista més nominada i ha complert les expectatives emportant-se els guardons més cobejats: artista de l'any, videoclip de l'any, cançó de l'any i cançó pop, a més de direcció, ja que va ser ella mateixa qui es va posar darrere -i davant- de la càmera. Swift, que optava a onze estatuetes d' "astronauta", finalment s'ha endut nou: també va recollir les d'àlbum de l'any, millor espectacle de l'estiu, cinematografia i efectes visuals.

🏆 ¡Taylor Swift es la artista más galardonada en los VMAs 2023 con 9 categorías ganadas!



Ya es la segunda artista con más premios VMA (23), solo por detrás de Beyoncé (25).#TaylorSwift #VMA #VMAs pic.twitter.com/1sLNrijouU — GEEK 👑🍿 (@GeekGK_) 13 de septiembre de 2023

No obstant això, l'MTV va sembrar la confusió quan, després de quatre hores, va finalitzar la gala sense donar a conèixer els guanyadors de diverses categories, que després va anar actualitzant en X (abans Twitter) i en el seu web sense atendre les preguntes dels mitjans. En general, i malgrat l'imprevist, va ser una nit especial per a les dones, que protagonitzaven per primera vegada totes les candidatures a artista de l'any, i sobretot per a les dones llatines, que van acaparar l'escenari recollint premis, com Shakira, Karol G i Anitta, i fent actuacions trepidants i acolorides.

Els VMA són els guardons musicals més veterans de la cadena MTV: es lliuren des de 1984, per la qual cosa pràcticament tots els protagonistes de la nit van tenir una anècdota que explicar sobre com van créixer veient el canal televisiu de música, creant un ambient de nostàlgia. També van contribuir a aquest ambient reunions com les de la "boy-band" pop NSYNC o la banda de rock d'estil "emo" Fall Out Boy, que van contrastar amb noms més actuals, com Doja Cat, Peso Pluma, les mexicanes The Warning o els coreans Stray Kids.

PODER LLATÍ EN LA MÚSICA

La colombiana Shakira es va emportar un guardó d'homenatge a la seva carrera, el Vídeo Vanguard Award, que va dedicar a la seva "gent llatinoamericana", i després va recollir un altre amb la seva paisana Karol G per la seva col·laboració "TGQ", en el qual es van recordar de Barranquilla i Medellín, les seves ciutats. Shakira va protagonitzar un dels grans moments de la gala: va comprimir els seus èxits en un trepidant popurri de 10 minuts en el qual li va donar temps a ballar, a moure els seus famosos malucs, a "surfejar" sobre el públic i a pujar a un podi que s'elevava en l'aire.

També van destacar els espectacles d'Anitta, que primer va oferir funk brasiler i després una curiosa col·laboració amb el grup de K-pop Tomorrow x Together; Cardi B, que es va reunir amb Meghan Thee Stallion; i Karol G, que va fer ressonar reguetón a la sala.

A part, Fat Joe i Thalía van presentar el premi de la categoria llatina, en el qual va repetir Anitta per segon any amb "Funk rave", i van assenyalar que la "música llatina va aconseguir 1.000 milions de dòlars" el 2022, una creixent popularitat clarament reflectida en aquesta gala de la MTV.

ANIVERSARI DEL HIP-HOP

El hip-hop va ser un altre dels protagonistes coincidint amb el 50 aniversari del gènere, amb un concert de tancament en el qual van estar pioners com Grandmaster Flaix, LL Cool J, Lil Wayne i Nicki Minaj, que es va emportar el premi a millor videoclip en aquest gènere per "Super Freaky Girl".