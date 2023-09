«Monstres escènics». Així defineix Víctor Borràs, autor i director de l’obra teatral Estimadíssims Malvats, a Jordi Vidal i Laia Vallès, els seus protagonistes. Borràs, barceloní i amb vincles a Borredà, és un dels cofundadors de la companyia anoienca Teatre Nu que estrena al Tantarantana de Barcelona una dramatúrgia que «navega entre les històries amb un origen malvat, dolorós, que ens han arribat a través de les cançons populars». Històries reals, crims molt antics, en el que seria, diu, el true crime del segle XVIII. Però Estimadíssims malvats vol, apunta Borràs, «induir a reflexionar com l’ésser humà transforma el mal en una festa». Llegendes que nosaltre cantem quan estem alegres.

L’obra, que serà a la cartellera del teatre barceloní des d’avui i fins al vuit d’octubre, ja es va preestrenar a principi de juliol en el Festival Llegendes de Catalunya que es va celebrar a la localitat anoienca de Sant Martí de Tous. Un monòleg a càrrec de Vidal, guanyador del Premi de la crítica com a Millor actor musical per Guillermotta, acompanyat de dotze peces musicals creades per Vallès guiaran a l'espectador a través de l’evolució de l'experiència vital d'un avantpassat del protagonista. Com diu Borràs, «la vida del malvat reviu i la gent el recorda i el canta. De les víctimes, però, poc en sabem, com a molt les recordem pel seu final. I del bé? Qui se’n recorda?». Quant a l’escenografia, que signa Llorenç Corbella, l’escenari es bastirà «amb un centenar de cordes que poden remetre a un bosc, una presó, o fins i tot als lligams que teixim entre nosaltres». Uns elements que, a partir de la música interpretada en directe per Vallès, «crea contextos i permet jugar amb les diverses significacions de les històries doloroses o traumàtiques».

Borràs i Vidal ja compartien un passat comú a l'Institut del Teatre, on van coincidir com alumnes: «Sempre havíem volgut treballar junts, i amb Estimadíssims Malvats ho hem pogut fer». Amb Vallès, en canvi, l’autor del muntatge no hi havia coincidit, però assegura que «la combinació de música tradicional i electrònica que ha creat és magnífica». Un piano, modulars i sintetitzadors amb sons enregistrats a masies o a espais naturals harmonitzen les dotze peces que «creen un univers absorbent i suggeridor a l’espectador, sobretot perquè es tracta d’arranjaments d’obres que han sentit explicar als seus avis o familiars». Un context ideal, doncs, perquè «el visionat de l’espectacle vagi acompanyat d’una implicació activa amb les reflexions que Vidal planteja a l’escenari».

La companyia anoienca de creació de muntatges teatrals ja va començar a proposar obres per a adults el 2018. Un públic, diu el director, «que també comprèn els joves» i que se sumarà a altres dramatúrgies pròpies de Teatre Nu com La Lleugeresa, La dona del tercer segona o Els ossos de l'irlandès. Aquesta última, encara en procés de creació, però que ja ha servit perquè Borràs, que n’és el creador, hagi estat premiat amb el premi Frederic Roda 2022.

Un muntatge que també es veurà a la Fira Mediterrània

Estimadíssims malvats es podrà veure al teatre Tantarantana de Barcelona (c/ De les Flors, 22) fins al 8 d’octubre: els dimecres, dijous, divendres i dissabtes, a les 20.30 h; i els diumenges, a les 19 h. L’espectacle explica amb detall i cruesa les històries que s’amaguen darrera de cançons que tothom coneix i explora com la banalització del mal ha influït en la construcció de la nostra societat. Un muntatge que també es podrà veure en la programació oficial de la Fira Mediterrània de Manresa, el divendres 6 octubre, a les 19.3 h, a l’Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música.