Ara fa 30 anys, i gairebé per casualitat, uns joveníssims Gossos van treure les guitarres a la plaça del Canonge Colell de Vic, durant la celebració del Mercat de Música Viva però fora de programa. El seu repertori era de 6 úniques cançons, entre elles, Pensa en els dies. Van veure que el públic responia, que omplia la placeta per escoltar-los. Entre els assistents de fa tres dècades, Pau Riba. Aquest dijous, la banda manresana, quintet des del 2002, va tornar al mateix espai i va tornar a omplir-lo, aquesta vegada, a més, amb una àmplia expectació de mitjans. I just després d’anunciar la seva tornada als escenaris amb deu únics concerts l’any que ve, sonaven els acords i les veus de Pensa en els dies. Com si no hagués passat el temps.

Relaxats i repartint somriures, Roger Farré, Juanjo Muñoz, Natxo Tarrés, Santi Serratosa i Oriol Farré van entusiasmar un públic convençut que es va reunir a Vic per veure un concert sorpresa que tancava l’expectació creada després que la banda pengés fa uns dies als seus perfils un vídeo que incloïa el missatge «A reviure». A reviure en uns mesos «les cançons emblemàtiques» de la banda, explicava Natxo Tarrés, unes cançons «que hem trobat a faltar i que sabem que molta de la família Gossos també, perquè formen part de la seva vida». Una gira d’abril a octubre del 2024 que començarà a l'Stremes de Girona i acabarà a Manresa i que vol ser, senzillament, una «celebració». Un revival de greatest hits a l’escenari quan es compleixen tres dècades de la banda. I res més. Un final de camí: «Ens quedem aquí. Volem ser honestos. Fa 5 anys que cadascú fa la seva pròpia vida. No ens veiem amb cor de generar projecte nou però sí de recuperar les cançons», afirmava Tarrés.

Una hora abans del concert, vestits de negre, els cinc Gossos caminaven amb els seus instruments pels carrerons del nucli antic de Vic. I saludaven seguidors que aixecaven les celles o els feien una encaixada de mans en veure’ls passar. Un got amb amics i família i cap a la plaça de fa 30 anys. Començava l’«A reviure» després que fa 5 anys el grup anunciés l’adéu als escenaris sense data de retorn amb la frase va ser «A reveure». Completaven la quadratura del cercle.

«Afinem o toquem com sempre?». La irònica frase de Juanjo Muñoz, després que del portal número 8 de la plaça Canonge Colell sortissin tots cinc quasi en fila, va obrir la llauna d’un concert pensat en clau nostàlgica però amb projecció de futur. Ofici i ganes per a cinc simbòliques cançons -Pensa en els dies, Rera teu, Condemnats, Quan et sentis de marbre i Corren- que van servir per embolcallar l’anunci de la tornada de la banda manresana i de l’altra, per veure de nou un grup en plena forma que, després de celebrar 25 anys, el 2018, va decidir fer una aturada indefinida. Fins ahir.

Després de l’ovació i del «no n’hi ha prou» del públic, que va corejar i cantar totes les cançons, de principi a fi, Oriol Farré i Natxo Tarrés, envoltats de micròfons, mòbils i càmares, destacaven la «connexió total» entre ells i els seus seguidors més fidels i, sobretot, l’emoció de veure, trenta anys després, «diferents generacions cantant alhora». Emocionats, també, per pensar que havien tocat en el mateix escenari -«sense tant rebombori!»- on simbòlicament iniciaven la seva trajectòria.

Tornaran a la carretera, amb una gira «el més repartida possible pel territori» -Mallorca i Andorra incloses- i amb dues dates per Manresa: maig a la Stroika (dia 10) i octubre al Kursaal (dia 18). A casa tancaran un retorn inesperat per a molts però que es va començar a gestar fa un any. I ho faran amb un repertori que sha traslladat al cançoner de molts esplais i que s’ha convertit en la banda sonora de pares i fills. Uns «clàssics» a punt d’obrir un nou capítol. Per cert, les entrades per a alguns dels concerts han sortit a la venda aquest mateix dijous.

El secret sobre l'actuació a Vic, s'ha pogut seguir en directe al seu perfil d'Instagram, ha estat guardat fins al final per la banda, que no n'ha revelat la ubicació fins al moment de l'espectacle. En un format acústic, la banda manresana ha aconseguit omplir de gom a gom la plaça del Canonge Colell.

Ara fa 5 anys

El setembre del 2018, en plena celebració dels seus 25 anys, Gossos anunciava una aturada indefinida. Ni plegaven ni es dissolia la banda, senzillament, explicava llavors Natxo Tarrés, "hem de viure l'experiència d'estar un temps sense Gossos". La necessitat de replantejar-se "un espai propi" va pesar en la idea de no posar data de retorn.

El 2011, el quintet manresà va deixar els escenaris durant un any en acabar la gira del disc Dia 1. Però aquell cop, l'aturada no va ser indefinida sinó pensada per continuar els projectes personals dels membres del grup i preparar un nou disc per al 2013, Batecs. El 2018, Gossos va viure un any molt intens: va començar el maig amb el concert a l'Auditori de Barcelona, que va reunir els grans noms del rock en català amb formacions actuals per celebrar, homenatjant les cançons del manresans, els seus 25 anys als escenaris; i el van acabar el desembre amb dos concerts a la capital bagenca per acomiadar-se sense data de retorn. Fins ara.