L'ÓH Festival és un certamen que va néixer amb la ferma intenció d'igualar en importància música, gastronomia i cultura. Una proposta de petit format que torna a apostar per un entorn com el Món Sant Benet amb expectatives de creixement, "l'any passat van venir al voltant de 1.500 persones, aquest any esperem rondar les 3.000" reconeixia Esteve Lombarte, CEO d'Acquistic, una de les entitats que el promouen. Unes intencions que han motivat que el certamen creixi pel que fa a dies, que passarà de dos a tres (12, 13 i 14 d'octubre), i a què innovi pel que fa a activitats.

A l'acte de presentació de la segona edició del certamen, a més de Lombarte, hi han assistit Carles Ribas, director adjunt de la Fundació Catalunya La Pedrera, Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages, i Carme Cruz, primera tinenta d'alcalde de la població bagenca. També s'ha pogut gaudir en directe de la rumba i sons brasilers de Canela N'Drama, i un tast de cocteleria a càrrec de Pau Cabot. Batanés ha expressat que confia cegament en "repetir l'èxit que va representar la primera edició", i ha assenyalat que "amb la feina feta pels promotors del festival i els treballadors del Món Sant Benet, la proposta fregarà l'excel·lència". Ribas també ha lloat l'estreta col·laboració entre entitats privades i públiques, afirmant que "quan s'assoleix aquest tipus de col·laboracions, el resultat és meravellós". Quant a propostes locals, el batlle santfruitosenc ha avançat que "s'està treballant perquè els geganters puguin assistir al festival", i la primera tinenta d'alcalde ha confirmat que "dijous, es portarà un tast d'arròs perquè tots els assistents coneguin part del patrimoni de la població bagenca". Una proposta que pren força quan es té en compte que, segons el CEO d'Acqustic: "al voltant del 60% dels assistents de la primera edició eren de fora del Bages". De la mateixa manera que va passar l'any passat, que Lombarte ha qualificat "d'edició zero o pilot", els assistents podran adquirir una entrada cada dia que dona accés a totes les activitats, inclosos els concerts de Suu, dijous; Blaumut, divendres; i Joan Dausà, dissabte. També ha estat el CEO d'Acqustic qui ha valorat molt positivament que les entrades de dissabte ja estiguin exhaurides, i ha apuntat que, l'única manera de veure a Dausà serà mitjançant la compra de l'abonament pels tres dies, una possibilitat, però, que "al ritme de venda actual, es pot acabar en una setmana".