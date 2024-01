El Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid acull aquests dies l'exposició 'El viaje cultural de las Baleares', inaugurada aquest dimarts per la presidenta del govern balear, Marga Prohens, en un acte al qual al qual van assistir les principals autoritats de l'arxipèlag i una àmplia representació del món cultural de Madrid. La mostra inclou una selecció d'obres del museu que tenen els viatges com a temàtica comuna. En la seva intervenció, Prohens va subratllar la importància de les Balears com a “terra de cultura, d'artistes, de creadors” i com a “lloc d'inspiració” per a ells.

L'exposició es pot veure en la zona del Mirador del museu, habitualment tancada al públic, i en ella figuren obres de Joan Miró, un pintor universal molt lligat a Mallorca. Durant la inauguració, un quartet de l'Orquestra Simfònica de Balears va interpretar unes 'Impressions sonores de Balears', amb obres d'autors de les illes. La presidenta del govern insular va aprofitar també l'acte per a presentar el projecte de digitalització de l'arxiu de Casa Planas i manifestar el seu compromís amb la recuperació de més de tres milions d'imatges vinculades al desenvolupament turístic de Mallorca i la resta de Balears a partir dels anys 50 del segle passat. Algunes fotografies emblemàtiques d'aquesta col·lecció es mostren també en l'exposició. Casa Planas, la casa de fotografia de referència a Mallorca durant dècades, va ser fundada per Josep Planas i Montanyà, un emprenedor que va saber veure i plasmar amb la seva cambra la relació entre el turisme i la imatge, deixant així testimoniatge de tot el desenvolupament turístic de Balears. La seva neta, Marina Planas, ha recuperat l'arxiu de l'empresa familiar, que constitueix un material de gran valor patrimonial per a la història de Balears. “Les administracions tenim l'obligació de protegir aquest arxiu com a part del nostre patrimoni històric i cultural”, va assenyalar Marga Prohens.