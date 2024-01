La calçotada ha inspirat a Figa Flawas en la creació del seu segon àlbum ‘La Caçotada’ (Halley Records). “El concepte de la calçotada encaixa a la perfecció amb el que representem, en una calçotada t’ho passes bé sense gairebé res, només amb quatre calçots, una taula i un tros de camp, i al final, l’important és la companyia”, diu en una entrevista amb l’ACN Xavier Cartanyà, DJ i productor del grup. Afrobeat, rumba, reggaeton, hip hop, rap, disco pop, drum’n’bass, batxata, bossa nova, electrònica... El disc està format per una vintena de cançons que entrellacen aquesta diversitat d’estils. El cantant Pep Velasco explica, però, que el menjar és el que dona coherència al treball.

Fills de Valls, la festa de la calçotada, com expliquen, els hi toca molt de prop. “L’hem mamat i ens dona un toc culturalment característic que som de l’Alt Camp i de Valls”, diu Velasco. La idea del disc va sorgir de preguntar-se: “I si fem una calçotada?” De fet, la banda es va convertir en els Amics de l'Autèntica Calçotada 2023-2024 després de descalçar el primer manat de calçots en un dels camps de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls a finals de novembre de l’any passat.

Cartanyà apunta que el concepte de la calçotada encaixa a la perfecció amb el que representen: “En una calçotada t’ho passes bé sense gairebé res, només amb quatre calçots, una taula i un tros de camp, i al final l’important és la companyia. Si vas a una mariscada es més esnob, necessites que el menjar sigui molt bo i en una calçotada si no hi ha companyia, no s’aguanta”.

Velasco explica que l’única cosa que li dona coherència a tot el disc és el menjar. “La gran majoria de metàfores estan relacionades amb menjar, imatges de fruites i de vocabulari de menjar i això lliga molt amb el contingut sexual”. És un LP amb 20 temes, dels quals en van publicar diversos com ‘Si tu m’ho demanes’, ‘Diabla’, ‘4 kissus’, ‘XTRATERRESTRES (na de na)’, ‘Xalalà’ o ‘Mussegu’.

“Hem buscat que sigui immersiu perquè l’àlbum s’obre amb la salsa i es tanca amb un ‘vermutillu’”. L'àlbum el formen "una varietat de colors i estils musicals" que són “una analogia” que s’han inventat de la diversitat de convidats que pot tenir una calçotada. Velasco apunta que la calçotada pot ser familiar, d’amics de grup o la típica calçotada de turistes, “de gent que no és de Valls que vol gaudir una calçotada autèntica a Valls”.

‘Es ven’

A ‘Es ven’ fan un 'sample' del clàssic ‘Al vent’ de Raimon, és a dir, han agafat una part de la popular cançó per introduir-la en un tema propi. “Estàvem fent una cançó de breakbeat i hip hop i volíem ‘samplejar’ i vam considerar que ‘Al vent’ seria un bon 'sample' i va entrar perfecte i d’aquí va néixer la cançó”, diu Velasco. A ‘Mala sang’ també agafen un sample d’’El bandoler’, de Lluís Llach.

Col·laboracions

Entre les col·laboracions del disc hi ha a ‘La salsa’ la Horny Session formada per músics com els trompetistes Klaus Stroink (Stay Homas) i Gregori Hollis (C. Tangana), el teclista Kevin Díaz (Compota de Manana), el percussionista Òscar Ribera ‘Topata’ i el productor Carlos Avatar. També col·laboren a ‘La Calçotada’ la Mushka a ‘Diabla’; la cantant barcelonina Alba Armengou, a ‘Filet’; Pol Bordas, a ‘Mala sang’, i Lluís Gavaldà, a ‘Xalalà’.

Tres anys i mig de ‘100graus’

Han passat tres anys i mig des que Figa Flawas va publicar el seu primer single ‘100graus’. Durant aquest temps, la banda de Valls ha publicat el disc ‘Joves tendres’, va guanyar el Sóna9, la seva presència en les programacions del país ha anat creixent i recentment han rebut nominacions als Premis Enderrock. Ara estrenen ‘La Caçotada’, un disc en el qual han intentat reflectir tot el que han après i fer les coses de manera professional i de la millor forma que ara saben, declara Velasco.

Cartanyà admet que veuen molt lluny quan van guanyar el Sona9, tot i que el van recollir al novembre del 2022. “Quan hi vam participar ja veníem d’un creixement exponencial”. Explica, però, que amb la publicació de ‘Mussegu’ van créixer molt i això els va situar com “un nom principal” de la nova escena que sorgeix i de la música catalana. Velasco creu que també ha ajudat la presència del grup en festes majors. “Ens hem ‘patejat’ tota Catalunya i vulguis o no vas tirant llavors”.

Velasco diu que cada dia estan “picant pedra”: “Has d’estar pendent de fer música, compondre, ser exigent i obrir-te a les ramificacions que s’obren del món audiovisual, de les xarxes, les promocions i has d’estar pendent de tot”.

El cantant apunta que tenen unes estructures mentals de com fan les coses, però no saben on arribaran. “És el joc constant i després ho anem polint”. Cartanyà afegeix que plantejar el disc et permet més aquestes llibertats i aquesta és la gràcia de tirar endavant un àlbum: “Poder experimentar i fer coses noves”.

Viure de la música

El cantant del grup indica que volen arribar a viure de la música i a nivell artístic la fita a assolir és que la gent gaudeixi de la música i poder arribar a més públic, "conscients de les limitacions que podem tenir estilístiques i d’idioma”. Cartanyà destaca que volen seguir fent música que els hi agrada i accedir a més públic i fer una carrera una mica llarga, que no sigui una cosa de dos anys.

“No som una banda amb un guitarra, un baixista i un bateria, som dues persones davant de l’ordinador i l’ordinador és un dau, un software de so i pots treballar amb els instruments que vulguis”, declara Velasco. “Si hi poses enginy i ganes, pots experimentar cap on tu vulguis. La gràcia és que tenim unes eines que ens donen peu a ser molt versàtils”. Cartanyà manifesta que ara la gent en general escolta de tot i té menys complexes. “Ens avorriríem si només féssim un estil”

Gira

Figa Flawas assegura que intentarà sorprendre en els seus directes. “No serà el mateix concert de l’any passat, hi haurà ball i més música en directe amb més instruments”, diu Cartanyà. “Volem sorprendre tot l’any”.

La gira de presentació de l’àlbum començarà a Girona al Festival Strenes el 6 d’abril i seguirà per la Sala Apolo en el marc del Cruïlla Primavera el 20 d’abril, on han fet sold out; al Festival de Camprodon, el 27 d’abril; al Festival Satèl·lit, d’Inca, el 18 de maig; al Cabró Rock, el 15 de juny; al Canet Rock, el 6 de juliol; al Cruïlla, el 10 de juliol; al Feslloc de Benlloc, el 12 de juliol; al Pirata Beach de Gandia, el 13 de juliol i al Talarn Music Experience, el 18 de juliol.

Gran Festa de la Calçotada de Valls

Figa Flawas estan posarà a la venda el format físic del disc a la Gran Festa de la Calçotada de Valls aquest diumenge. De les 11h fins a les 14h, El Pati acollirà una carpa dels Figa Flawas, on tothom hi podrà adquirir en primícia el nou disc en format físic. De les 14:30h fins a les 18h, la carpa es trobarà a la zona de concerts de la Societat Agrícola.