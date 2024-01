Està covençuda que, sobretot, és el seu àlbum més «poètic». La cantautora santpedorenca Anaïs Vila (1988) publica avui, després de quatre anys, el seu quart disc, Ara sempre (Temps Record, 2024), un treball que «respira pop-folk independent» en 11 cançons (però 12 tracks) on Vila on retorna a la instrumentació acústica, amb la veu i les guitarres com a elements essencials. La cantautora, que actualment resideix a Terrassa, presentarà Ara sempre el 15 de febrer a la Sala Petita del Kursaal. Les entrades estan pràcticament exhaurides.

Si el seu anterior treball, Contradiccions, que va publicar el 2020, quan esclatava la pandèmia, suposava un espai sonor diferent amb la introducció de guitarres elèctriques i sintetitzadors, la cantautora retorna «amb un so molt actual» a la instrumentació acústica. No és, remarca, «la principal característica» del treball sinó el fet d’haver creat un disc «tocat», allunyat de la perfecció de l’estudi, de l’artifici. Poesia lírica i sonora d’una cantautora que confessa que, deu anys després de trepitjar escenaris, «he trobat la meva veu». «Ara soc molt conscient de com vull cantar, de com vull que la veu sigui el canal per explicar les històries». Sense floritures.

Ha buscat, de nou i com a cada disc, la sonoritat que li han demanat «les cançons». Explica que estava una mica «saturada de l’ús de l’electrònica» que s’ha fet en el mercat musical els darrers tres anys. Cançons «molt processades, poc reals. El que he estat escoltant, els meus darrers referents són més acústics». Però no creu que, malgrat tot, hagi fet «cap trencament, és un procés molt natural». Té clar que a cada nou disc «necessito sorprendre’m a mi mateixa. Iniciar una recerca perquè tingui entitat pròpia». Com el que presenta.

Duet amb David Carabén

Ara sempre està estructurat temàticament en tres blocs de relacions: «la crisi climàtica, l’ansietat i la salut mental i les relacions de parella», apunta Vila. L’Ara sempre s’explica, precisament, pel fet que «ens diuen que hem de viure el present i així és però les decisions que prenem ara tenen molt a veure amb com serà el nostre futur». És un disc que mira enfora, «amb més llum que l’anterior, que tenia un punt fosc». David Carabén («per a mi un referent lletrístic del país») li ha «regalat» un duet en el tema Desert, un crit a la incomoditat davant l’emergència climàtica. I l’igualadí Enric Verdaguer (Henrio) a Coda, Gessamí Boada a Com una flor i Gerard de Pablo (Pantaleó) a Un vici i tots tres junts a Autoconfinament, Cendres i Loop, fan els cors de les cançons: «No volia ser jo qui els gravés i tinc la sort que aquestes tres persones, que formen part de la meva vida, acceptessin la proposta».

Una dècada, una autobiografia

Després de quatre treballs editats amb temes propis -Entre els dits, 2015; Fosc, cançons per veure-hi clar, 2017 i Contradiccions, 2020- i un EP digital amb De Pablo, la santpedorenca creu que es pot veure una evolució en el seu relat musical: «Soc més bona música que fa deu anys» [riu]. I una cantautora per a qui les lletres són essencials posa com a exemple The Lyrics, de Paul McCartney per explicar la seva pròpia evolució: «en el llibre diu que les seves lletres són la seva autobiografia. I no m’hi vull comparar [riu de nou] però crec que és el que faig amb les meves cançons, aquesta necessitat d’expressar amb les paraules els fets personals i els imaginats» que abans traslladava a un diari i a relats de ficció.

Amb el nou treball, Anaïs Vila repeteix «fórmula» amb els músics i productors Andreu Moreno i Pep Soler en la recerca del so i els arranjaments, i amb Marina Lluch a la guitarra. Del disc, Vila ha fet dos avançaments: Loop i Un vici: «Però no n’he volgut fer més.Suposo que soc una romàntica però Ara sempre està fet per ficar-s’hi a dins». El disc es va començar a gestar a final del 2022 i es va gravar entre els mesos d’estiu de l’any passat a Medusa Estudio Barcelona.

Una de les característiques del disc (de mitja hora d’escolta) és la primera cançó, Remor, dividida en dos, obrint i tancant el treball, una declaració d’intencions que «és com una abraçada, com em va dir un periodista». I si n’ha de triar, escull Desert, Un vici -«amb una manera de cantar diferent, més parlada»- i Tu, bressol, que ressalta la importància de «cuidar-nos entre nosaltres».