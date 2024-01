Cineclub projecta aquest diumenge Rimini, el primer llargmetratge d’un díptic (el segon, Sparta, s’oferirà el proper mes) concebut per un dels autors més sagaços i controvertits del panorama actual, Ultich Seidl, que excel·lí fa dotze anys amb la seva memorable trilogia Paraíso (Amor, Fe i Esperanza). Que té en comú aquest creador amb el realitzador Michael Haneke i els escriptors Thomas Bernhard i Elfriede Jelinek? Totes elles són personalitats artístiques de primera magnitud que comparteixen, a més, la nacionalitat austríaca i una mirada esmolada i descarnada a la realitat. L’antiheroi de Rimini és Richie Bravo (un impecable Michael Thomas), un veterà cantant melòdic que està en la recta final de la seva carrera. Després d’assistir al funeral de la seva mare, a Austria, se’n va a la ciutat turística que dona títol al film, a la costa italiana, per treballar en un hotel ple de jubilats alemanys. Es germà del protagonista de Sparta i fill d’un vell nazi que sobreviu en una residència. Un passat familiar fosc que ha marcat un ésser narcisista que arrossega la seva decadència personal i artística. La càmera de Seidl és un estilet que es clava sobre un home disfuncional, amb uns tics racistes i xenofòbics, que encarna la pèrdua de rumb d’una societat europea malalta. El cineasta d’Import/Export segueix imposant un naturalisme cru que observa els seus personatges amb la visió freda i distant d’un entomòleg. Una fusió virulenta de sarcasme negre i sordidesa ambiental, marca de la casa, que condueix a una dissecció moral i social tan clarivident i despietada com irreverent. Un nou (i esplèndid) cop de puny a la nostra mala consciència, perpetrat per un director que segueix personificant la dissidència més insubornable.