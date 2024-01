Amb només 18 anys, Eudald Feliu Aranda (Berga, 2005) ja acumula un bon grapat d’experiències. Ha fet teatre des de ben petit amb La Closca, companyia sorgida de l’escola de teatre d’Ariadna Fígols i Ivan Otaola. «Érem un grup de joves, que ho vam deixar l’any passat, perquè ens anem fent grans, que hem fet coses molt guais: el Cyrano, l’obra de creació Batec...». Ara puja a l’escenari amb La Farsa, i aquest Nadal ha estat el Satan dels Pastorets. També col·labora amb Televisió del Berguedà, i ja és el tercer any que participa en la retransmissió de la cavalcada de Reis. I ha començat a estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona.

I, a més a més, ha estat escollit, dins del programa de televisió La Puntual, per actuar a L’auca del senyor Esteve en una gira per més de 20 teatres arreu del país. No és un currículum gaire habitual en un jove...

A vegades m’ho paro a pensar. Que fort que amb només 18 anys, de cop i volta, surti en un programa de TV3, estreni una obra amb l’Àngel Llàcer, faci una gira que passa per teatres emblemàtics de Catalunya com el Kursaal de Manresa o l’Atlàntida de Vic... És que hi seré com a actor, no com a espectador. Però sempre he tingut molt clar què volia fer. M’he posat un objectiu i he lluitat.

Quin és aquest objectiu?

El teatre i el periodisme són els meus dos amors. La Puntual va sorgir just quan havia de triar els estudis per entrar a la universitat. Va coincidir tot. Al final em vaig decantar per la carrera de Comunicació Audiovisual. Però el teatre em seguirà acompanyant tota la vida. Són dues branques per separat que molts cops es troben.

Per què es va presentar al càsting de La Puntual?

Va ser el pare qui va veure l’anunci que passaven per la tele. Però estava amb els exàmens de segon de Batxillerat, que és un curs bastant dur i anava bastant atabalat. Li vaig dir que no tenia temps per fer un vídeo i que, a més, seria una pèrdua de temps. Però va insistir fins que vaig fer-lo. I tot va anar venint per sorpresa; com un regal.

No tenia expectatives?

Va ser una època apretada, amb exàmens, selectivitat... Quan anava passant fases al laboratori, ho anava veient més a prop... Però el nivell era molt alt. El que podia fer era aprofitar al màxim el fet de treball amb l’Enric, amb l’Àngel, gent tant top del teatre català, i fins i tot potser de l’espanyol.

Més enllà dels escollits per a l’obra, manté el contacte amb els seus companys del programa?

La veritat és que som tots molt amics, no hi ha gens de competitivitat. És cert, perquè ens unia una cosa molt forta, que estimem molt tots, que és el teatre. Vam viure moments intensos, de passar-ho molt bé i també de molta tensió, amb les eliminacions. Els nervis van fer que ens uníssim bastant, amb alguns més altres, evidentment. Tenim un grup dels 44 del laboratori i quan algú estrena una obra ho fa saber i, qui pot, hi va. Més enllà de Berga jo no coneixia cap companyia de teatre amateur, i t’adones que és un món amb molta gent involucrada.

Quina relació s’estableix amb els responsables del projecte, Àngel Llàcer i Enric Cambray?

Al laboratori ens estaven jutjant, però als assajos vam riure molt. Van ser sis setmanes molt intenses, i vam acabar amb una relació de gairebé amics. També hi havia moments de tensió, perquè les escenes havien de sortir, però amb un ambient en què podíem equivocar-nos. És el que es veu al programa, que l’Àngel i l’Enric pujaven a l’escenari per ajudar-nos. Ens sentíem acompanyats.

Va ser escollit per interpretar el Ramonet. Què ha après d’ell?

L’obra té cinc actes, i només apareix al quart i al cinquè. I tot són personatges còmics fins que arriba el Ramonet, que comença el drama. Però és un personatge que estic gaudint moltíssim, perquè m’ha posat molts reptes com a actor. És un personatge molt intens.

És qui fa aflorar les tensions entre el món burgés dels amos de la botiga i el món artístic. Com aborda aquest conflicte?

El Ramonet és qui trenca els esquemes de la família dels Esteves, molt catalana: els apareix un fill artista. És qui mata el pare. Jo he tingut la sort que a casa sempre m’han ajudat en tot. Tenia molt clar que, decidís el que decidís, els pares em donarien suport. Per això em costava d’entendre el Ramonet i el seu pare. M’ho podia imaginar, però no transmetre-ho i vam estar treballant-ho molt amb l’Enric i l’Àngel abans de l’estrena. A l’acte 5, el Ramonet fa un discurs dient: «em quedo a casa, però trist, no sent feliç». M’ha portat molta feina, però m’agrada molt poder-lo defensar.

Ha notat el ressò de la televisió?

Sí, a Berga sobretot. La gent em parava pel carrer. També al bus baixant a Barcelona em demanaven si entrava o no entrava, cosa que no podia dir. La gent que em coneix de tota la vida estava molt contenta, i això et fa sentir orgullós. És un impacte superpositiu.

Ara comença la gira teatral. Com entoma dues funcions d’estrena a Manresa, amb el Kursaal molt ple, i una representació a casa, a Berga, amb tot exhaurit?

És molt fort! El teatre de Berga costa molt que s’ompli. És molt gran, amb més de 700 butaques. Quan vaig veure que estava ple, flipava! Tinc moltes ganes que sigui diumenge. I el Kursaal també està molt ple. Són bolos molt xulos. Sé que vindrà gent propera, i tinc moltes ganes d’ensenyar el que fa tant de temps que preparem.