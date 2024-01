Bad Gyal publica el seu primer àlbum d’estudi ‘La Joia’ (Universal Music Latino / Interscope), un disc que gira al voltant d’un univers musical i visual basat en les sensacions que transmet una joia, com ha explicat el segell discogràfic. ‘La Joia’ fusiona gèneres urbans amb música llatina amb estils com el reggaeton, dancehall, afrobeat i el house, i inclou cançons que s’han convertit en grans èxits com ‘Chulo pt.2’, amb Tokischa i Young Miko, o ‘Mi Lova’, amb Myke Towers. La cantant catalana, convertida en una icona de la música urbana, presentarà l’àlbum al Palau Sant Jordi de Barcelona el 9 de febrer en el marc de la gira ‘24 Karats tour’.

El nom del disc fa referència, han explicat des del segell, a tot l’univers de la joieria i pedres precioses “per la seva estètica, brillantor i connotació d’èxit, però també al procés de creació d’aquestes peces que passa per tallar-les, polir-les i encastar-les en un bon suport per a fer de els gemes una cosa especial i exclusiva”. La cantant Alba Farelo va iniciar la creació de ‘La Joia’ l’any 2022, entre Miami, Puerto Rico i Santo Domingo, i va acabar l’àlbum a Barcelona amb els productors Merca Bae, SHB i Fakeguido. Moltes de les cançons de l’àlbum havien estat presentades i publicades per la cantant com ‘Chulo pt.2’, amb Tokischa i Young Miko; ‘Bota Niña’, amb Anitta; ‘Real G’, de Quevedo; ‘Mi Lova’, amb Myke Towers, o ‘Give me’. Bad Gyal fusiona en la quinzena de cançons de l’àlbum gèneres urbans amb música de ball llatina. El disc camina camina pel reggaeton, dancehall, afrobeat i el house. Hi ha les col·laboracions de Ñengo Flow, Morad o Tommy Lee Sparta, que se sumen a les de Myke Towers (‘Mi Lova’), Anitta (‘Bota Niña’), Tokischa i Young Miko (‘Chulo pt.2’) i Quevedo (Real G). La producció la signen Sky Rompiendo, Scott Storch, Mag, Taiko, Nely El Arma Secreta, El Guincho, Gabriel Do Borel, Jeremy Ayala, Calleb Calloway, Lil Geniuz, Illa, Merca Bae, SHB i Fakeguido. Gira ‘24 Karats tour’ farà parada a Barcelona el 9 de febrer amb un concert al Palau Sant Jordi. També actuarà en ciutats com Zaragoza, Madrid, A Coruña, Valencia, Granada i Bilbao. Les entrades es van posar a la venda el 28 de novembre. Des de la publicació l’any 2016 de ‘Slow wine mixtape’, la popularitat de la cantant catalana no ha parat de créixer fins al punt que actualment l’escolten gairebé 14 milions de persones al mes a Spotify i l’any passat va arribar a situar-se per sota dels 500 artistes més escoltats a la plataforma. La cantant també va segellar l’any passat dos concerts importants en la seva trajectòria: un al Palau Sant Jordi i l’altre al Sónar de Nit.