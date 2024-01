S'imaginen la desapareguda reina d'Anglaterra, Isabel II, asseguda a la tassa del vàter? O a una immortal Lady Di fent la figa (aixecant el dit del mig)? O a Donald Trump envoltat de seguidors del Ku Klux Klan amb els capirots ben posats? O a Michael Jackson pintant els llavis d'un dels seus fills? Imaginar-s'ho, segur. I, a partir del 2 de febrer, totes aquestes falses imatges i una cinquantena més que ben bé podrien ser certes, no només les podran imaginar sinó mirar en l'exposició Truth is dead de la multipremiada artista britànica Alison Jackson (Hampshire, 1960). Serà a la Sala Gran del Centre Cultural del Casino de Manresa en una mostra antològica del seu treball que només s'ha pogut veure a Granollers a finals de l'any passat. És el primer cop que Catalunya i l'estat acullen una exposició d'aquesta magnitud d'aquesta fotògrafa, cineasta i escultora, que inclou obres creades a finals dels anys 90 del segle passat i fins l'actualitat de petit, mitjà i gran format.

Les reproduccions de Truth is Dead es una de les sèries més conegudes de l'artista britànica que "desmitifica el món de les celebritats i estrelles" recreant escenes de la vida privada, de la intimitat de famosos a través de dobles, inclosa ella mateixa, com ha explicat avui el comissari de la mostra, el realitzador, guionista i editor de vídeo, Fèlix Pérez-Hita. L'artista és experta en trobar dobles de famosos (el 2014, per exemple, va revolucionar Londres 'passejant' dobles de Friends en el metro). Seran els propers Joan Carles I, Elionor o fins i tot Rosalía?. Segons el comissari, aquí "som molt més rancis i aquesta desmitificació que té un punt de paròdia no està tan estesa. Penseu en la censura d'El Jueves, per exemple". A Jackson -nascuda en una família de classe alta- no li tremola el pols per emular visualment els Royals britànics, la seva gran obsessió.

L'artista va començar fa dues dècades a ficcionar unes imatges controvertides que qüestionen la veritat que transmet una fotografia. Entre l'imaginari real i la ficció de la composició (amb dobles, photoshop...), la mort de la mediàtica Diana de Gal·les va ser l'espurna que va fer saltar els mecanismes de Jackson en aquesta recerca pel culte a les celebritats quan l'artista començava el seu màster en fotografia en el Royal College of Art de Londres, el 1997. Precisament, una de les primeres imatges que va crear va ser Diana Gives the Finger (1998), en resposta al circ mediàtic per robar una imatge de la princesa. Aquesta imatge té un lloc d'honor en la mostra que es veurà a Manresa. Una fotografia "pintada a sobre, molt retocada que seria perfectament una foto robada, presa des d'una finestra, com les que podem veure cada setmana en les revistes del cor". Hi ha molt de voyeurisme en el treball d'una artista tocada pel do de l'oportunitat. Aquí, la reialesa britànica té tibada? Per al comissari, les revistes del cor ho posen fàcil per a un determinat segment de públic. The Crown, a Netflix, també hi ajuda.

A Manresa, el públic podrà conèixer de prop la família reial britànica (el príncep Enric vestit de nazi; el príncep Guillem i la seva dona Caterina esmorzant al llit llegint el polèmic llibre del germà; Isabel II amb Caterina i Meghan Markle a la perruqueria; l'actual reina consort Camil·la de Cornualla posant nua pel seu marit, el rei Carles, aficionat a la pintura...) però també Angelina Jolie i Brad Pitt "triant" un dels fills que van adoptar; Mick Jagger planxant-se els pantalons; Elton John "en procés de colonoscòpia"; David Beckham exhibint-se amb un frànkfurt que li tapa els genitals (una imatge creada a partir de dos dobles, pel rostre i pel cos); la intimitat de Trump i Putin asseguts en un llit d'una habitació d'hotel; el cul de Kim Kardashian, Katy Perry llegint un llibre d'autoajuda... O la que obria aquest article, Isabel II al lavabo, la fotografia que Jackson, ha afirmat el comissari, "ha venut més cara".

Pérez-Hita ha remarcat que l'autora va començar a fer fotos perquè odiava la fotografia: "La gent identificava com a veritat el que sortia en una imatge". Ara, ha assegurat, no és així però, malgrat tot, i després de l'experiència expositiva a la setena edició de Panoràmic a Granollers, "si algú entra a la sala i veu les imatges sense saber-ne el context pot arribar a pensar que són reals". Una mestra de l'engany? "Sabem que tot és fals però aquesta és la gràcia. A ella no l'importa que sigui mentida perquè sovint en aquestes imatges hi ha més veritat del que podem pensar", explica el comissari de la mostra. "Alison Jackson canvia la devoció pels sants per la devoció que sentim per unes figures famoses que sembla que coneguem". Truth is dead "no necessita notes a peu de pàgina per gaudir-la", apunta Pérez-Hita de l'exposició d'una artista que segueix les petjades de Wharhol en mostrar l'obsessió pel culte de les celebritats i que és precursora del que la IA pot crear. Recrear. Falsejar com a possible realitat. Com algunes d'aquestes fotografies documentals realistes més ben trobades que mostren Marilyn Monroe i John F. Kennedy. Christie's n'ha venut, d'aquestes. Com a reals? Les imatges de Jackson no busquen la "perfecció formal"; al contrari, imatges granulades, angles complicats, il·luminació insuficient... com de paparazzi . Provocació motivada expressament per l'autora que forma part de l'essència d'aquest treball i que ella mateix reivindica. Com la de Donald Trump amb el Ku Klux Klan que el mateix expresident dels Estats Units va intentar censurar. O la que va crear, ha explicat Pérez-Hita (i que també es pot veure a Manresa) amb novament Lady Di amb Dodi Al Fayed -ambdós van morir en l'accident del 1997 a París- amb un nadó: "Es rumorejava que haurien pogut tenir un fill i ella ho va recrear".

LA INAUGURACIÓ: L'exposició, que recull reproduccions fotogràfiques creades a finals dels anys 90 del segle passat i fins l'actualitat d'Alison Jackson, s'inaugurarà el 2 de febrer, a les 19.30 h. Es podrà visitar fins l'1 d'abril en horari de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h.

L'artista: Alison Jackson

Alison Jackson és una celebritat al Regne Unit i als Estats Units. És una artista que ha guanyat multitud de premis, entre els quals un BAFTA. Fotògrafa, cineasta i escultora, explora des dels anys 90 el culte als famosos, un fenomen manufacturat per la indústria dels mitjans i la publicitat.

El seu treball tracta sobre el voyeurisme, la necessitat de creure i la simulació. Utilitza actors o dobles de celebritats i personatges públics per produir fotografies d’estil documental convincentment realistes de les vides privades i imaginades de moltes de les icones o persones conegudes més famoses del món.

Pionera en l’estudi artístic de l’anomenada postveritat, l’obra de Jackson constitueix una provocació contra un món d’aparences, una forma subversiva de comentari social que planteja moltes preguntes.

Algunes de les seves obres figuren a col·leccions públiques d’art destacades com ara la National Oortrait Gallery (Londres), The Parliamentary Art Collection (Londres), SF MOMA (San Francisco), Musée de la Photographie (Charleroi, Brussel·les) o The Frances Foundation (París), entre altres. La seva obra ha estat exposada a galeries, fires i museus d’arreu del món.

El comissari: Fèlix Pérez-Hita

L’exposició Truth is dead està comissariada per Fèlix Pérez-Hita, realitzador, guionista, editor de vídeo i comissari d’exposicions. Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, va dirigir, amb Andrés Hispano i Ingrid Guardiola, Soy Cámara, el programa del CCCB, TVE2/Vimeo (2010-2021). És membre assessor des dels inicis del Festival Panoràmic.

Activitats complementàries

Amb la voluntat de dinamitzar aquesta exposició, el Centre Cultural el Casino ha programat diverses activitats complementàries. La primera serà una visita comentada a càrrec del comissari Félix Pérez-Hita. Se celebrarà el dissabte 10 de febrer, a les 18 h. L’aforament és limitat i es recomana inscripció prèvia al correu centrecultural@ajmanresa.cat. La segona activitat serà en el marc del cicle Parlem d’Art, el dijous 14 de març a les 19 h, que consistirà en una xerrada dedicada a l’artista Alison Jackson.

Com és habitual en les exposicions organitzades pel Centre Cultural el Casino, l’Ajuntament de Manresa ofereix el servei educatiu als centres escolars per fer visites dinamitzades per a grups, amb concertació prèvia a través del correu centrecultural@ajmanresa.cat o per telèfon 93 872 01 71.