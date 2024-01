El músic que més discos ha venut a Espanya el 2023, el que va liderar durant dies les llistes mundials de reproduccions a Spotify, Quevedo, ha decidit posar en pausa la seva carrera, desconnectar-se de les xarxes socials i obrir un parèntesi que ell mateix promet que serà temporal.

"No sóc una màquina", s'ha justificat el cantant, de 22 anys, en una connexió en vídeo en directe amb els seus seguidors a Instagram realitzada quan es compleix just un any des de la publicació de 'Donde quiero estar', el seu primer àlbum.

Aquest disc que tants comentaris va suscitar, entre altres coses, per aquest fragment de 'Ahora qué', una de les seves cançons: "2021 sembrar, 2022 recollir, 2023 coronar, 2024 desaparèixer". I així ha estat, ja que en el seu compte a Instagram, on té 3,3 milions de seguidors, apareix ja sense cap publicació, amb zero publicacions en el comptador.

"Ha estat un any increïble i jo sé que tots s'estaven preguntant això de la frase '2024...' i tot això. Bé, havia de fer el que havia de fer, ara ho he acabat i toca donar-me unes vacances, gent", diu el raper.Subratlla que no el busquin als seus perfils socials, perquè desconnectarà.

Una última sorpresa

"No esperin res de la meva part", repeteix. Precisa, això sí, que li queda una última sorpresa que donar per a tancar l'etapa de 'Donde quiero estar', un "regal per a vostès" del qual no dona més pistes.

En l'últim any, Quevedo ha acaparat números 1 en diversos països i ha rebut premis com el Latin Grammy a la millor cançó urbana (per la seva sessió amb Bizarrap, rebatejada pels seus seguidors com 'Quédate') o un 40 Music Award com a millor artista urbà de 2023.

El propi cantant ho resumeix tot com "una bogeria". "Des que va sortir 'Cayó la noche' no he parat", s'explica, en referència al tema col·lectiu de 2021 amb diversos cantants de l'escena urbana de Canàries que li va donar a conèixer i va posar en marxa un ascens que es va tornar meteòric gràcies a les seves col·laboracions amb Ed Sheeran i Bizarrap.

"Amb aquest directe volia acomiadar-me de vostès, donar-los les gràcies pel que han fet amb mi. Ha estat increïble, espero que en un futur poder fer una altra gira i veure'ls en els xous", assenyala l'autor d'èxits com a "Playa del Inglés" o "Columbia".