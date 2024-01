Jardins de Llum torna a Manresa amb una trentena d’obres d’art efímer i un itinerari més ampli

L'art efímer tornarà a Manresa el pròxim cap de setmana 17 i 18 de febrer amb el Festival Jardins de Llum, que enguany comptarà amb més propostes artístiques que mai i un itinerari més ampli pel centre històric. "Per aquesta desena edició, que ens fa una il·lusió especial, tindrem una trentena de creacions que permetran il·luminar nous punts més perifèrics i ampliar el recorregut des del carrer de les Barreres fins a l'hospital de Sant Andreu, passant per la Plana de l'Om, el carrer de Sant Miquel, els jardins de la Seu o el pati de l'Anònima", ha destacat la directora del festival, Rosa Oduber, durant la presentació dels projectes artístics dels Jardins de Llum.

En un acte que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Centre Cultural el Casino de Manresa, els artistes han tingut l'oportunitat de reunir-se i explicar les seves obres variades i amb fonts d'inspiració diverses que passen per aurores boreals i capvespres, quadres de Picasso i Banksy i éssers mitològics com les dones de l'aigua, però també per temes ben actuals com la manca d'aigua i la recent pandèmia de la covid.

Entre les diferents propostes, destaquen la de creadors locals com Marc Antoni Malagarriga, que presentarà Epitafi de les males herbes, un text luminescent als graons de les escales de la Seu, o Txema Rico amb Quadres d'una exposició, un recorregut interactiu pel pati de l'Anònima. "La idea és fer emergir el talent local i crear sinergies amb artistes d'arreu", explica Oduber. Així, també s’hi podran veure les creacions d’artistes de renom internacional com ara Kazue Taguchi, que exposarà Llum d’onada 2024 al carrer del Balç, o David Oliva amb WATT, una mostra sobre l’electrificació de les ciutats a la nau de l'Anònima.

El públic podrà veure una gran diversitat de formats i disciplines, amb instal·lacions estàtiques, creacions interactives i actuacions que "per primera vegada combinen l'art efímer amb la música", posa en relleu Oduber. Enguany el festival incorporarà una actuació musical del cor Veus Lliures, amb direcció de Celeste Alias, que es podrà gaudir el dissabte 17 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre a la Plaça Major. En un altre indret, a la plaça Europa, tindrà lloc una videocreació en directe d’Alba G. Corral, que anirà acompanyada de la pianista Hara Alonso. Totes dues presentaran el treball Somatic Suspension AV, una obra caracteritzada per la introspecció i l’escolta.

També en el marc del festival, s’han programat dues exposicions. Per una banda, hi haurà La màgia de la llum, que organitza Foto Art Manresa a l’Espai Plana de l'Om i que es podrà veure fins al 25 de febrer i, d'altra banda, es podrà veure Art amb llum, una mostra organitzada pel Cercle Artístic de Manresa a la seva sala d’exposicions fins al 23 de febrer.

La implicació de les entitats

Durant la presentació dels projectes del festival Jardins de Llum, la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, ha volgut ressaltar el paper de les entitats en el certamen. "És important que la ciutat s'ho cregui, que el teixit associatiu de la ciutat se sumi en aquesta proposta que ens projecta i reforça aquesta idea de capitalitat", ha destacat. Concretament, hi participaran alumnes de l’IES Font i Quer i de l’Institut Manresa SIS, la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, la Xarxa de Biblioteques Veïnals de Manresa i L’Art de Viure de la Fundació Ampans.

Jardins de Llum compta enguany amb un pressupost d'uns 80.000 euros que aporta l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat i Transversal, una xarxa d'activitats culturals que aplega diferents ciutats mitjanes de Catalunya. El 50% d'aquest pressupost es destina als honoraris dels artistes. Un dels objectius del festival de cara les pròximes edicions és buscar finançament per fomentar l'intercanvi amb altres festivals d'art efímer internacionals per convidar artistes d'arreu i donar projecció als creadors locals.