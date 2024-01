Aquest darrer cap de setmana es va tancar l’edició 40 del Festival de Sundance. Quatre dècades que l'han convertit en la gran referència internacional del cinema independent. L’efemèride d’enguany ha servit per ratificar les tendències de les pel·lícules fetes amb menys diners, però amb més enginy: omnipresència de l’empoderament femení, la consciència social, el respecte sagrat a les múltiples diversitats i el coming of age com a argument repetit fins a l'extenuació. En són un reflex de tot plegat els molts premis lliurats i dels quals en destaquem els vuit principals, començant pels atorgats pel jurat. El guardons al millor film de ficció els han rebut In the summers, un Aftersun d’ accent llatí i queer, i Sujo, un suggerent film narrat indirectament sobre els efectes de la violència de màfies en la dura maduresa d’un nen mexicà. Per segon any consecutiu, després de la triomfal 20 days in Mariupol, un film sobre la guerra d'Ucraïna ha merescut el consens del jurat: Porcelain war mostra la fragilitat de la creació artística en contrast amb l'horror bèl·lic. A nivell internacional, el guardó ha recaigut en A new kind of wilderness, sobre els efectes d’una tragèdia en una família que viu aïllada en la natura. Pel que fa als premis del públic, els millors documentals han sigut Ibelin, sobre la redempció personal a través dels videojocs d’un jove noruec amb una malaltia de deteriorament muscular, i Daughters, emotiu relat de les trobades que la presó de Washington organitza entre pares i filles. Aquest darrer treball també va rebre, molt significativament, el guardó a film predilecte de tot el festival. En les categories de ficció el públic va destacar també Dìdi i Girls will be girls, dues coming of age més, una viscuda des de l’adaptació d'un nen oriental als Estats Units, i l’altra des del bullying sofert per una nena a l'Índia.