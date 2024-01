Ginestà publica aquest dilluns 'La meva sort', l'últim avançament del que serà el seu quart disc. El nou àlbum del duo musical barceloní –format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas- veurà finalment la llum el 9 de febrer, amb els primers concerts de presentació el 5 d'abril a l'Strenes de Girona i el 12 d'abril al Cruïlla de Primavera a la Sala Apolo de Barcelona. 'La meva sort' tracta sobre viure la vida "el més intensament possible, valorant-la, madurant i evolucionant a cada sotrac que et presenta". "Hem volgut explicar la sensació de començar a sortir del forat, de començar a estar bé i entendre que el més important és que et tens a tu mateix, i que res és més important que això", han apuntat els mateixos Júlia i Pau Serrasolsas.

El tema també vol posar en valor "l'amor propi, la família i les amistats que t'acompanyen en els moments de ressorgiment després d'una mala època". Amb producció de Genis Trani, és una de les cançons més ballables de l'imminent nou disc a ritme de pop electrònic i EMD. 'La meva sort' va acompanyada d'una peça audiovisual rodada per Alba Martí i Helena Palau. En format reel i adaptable a Youtube, està gravat de manera casolana, on apareixen el Pau i la Júlia enganxant fotografies a una paret blanca, creant un recopilatori de la seva vida tot posant-la en valor. 'De tot el món' i 'Em bategues' han estat les dues altres cançons que Ginestà ha avançat del seu quart àlbum.