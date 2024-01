El manresà Joaquim Noguero comissaria un any més l'exposició que té lloc a la biblioteca Jaume Fuster de la plaça Lesseps de Barcelona en el marc del festival BCNegra dedicat a la literatura de gènere policíac i criminal. Enguany, la mostra porta per títol Jocs de sèrie negra. Dels jocs com a relat a la literatura com a joc, i es podrà veure del dimarts 6 de febrer -la inauguració tindrà lloc a les 18 h- fins a l'1 d'abril.

Noguero va ser el responsable de l'exposició de Lesseps per primer cop l'any 2011, amb una exhibició sobre Joaquim Carbó i el seu detectiu literari Felip Marlot. Des d'aleshores, ha comissariat mostres sobre figures com Andrea Camilleri i Georges Simenon, la col·lecció de novel·la negra en català La cua de palla, les portades de les novel·les dels anys 50 i 60 i la revista Gimlet, que va dirigir Manuel Vázquez Montalban, entre altres. En aquest nou projecte, Noguero presenta diversos jocs de taula que són investigació i relat. A partir de la col·lecció d'Oriol Comas, un dels grans experts en el joc que hi ha a Catalunya, s'ensenyen jocs de gènere negre. Coma i Màrius Serra, a més, han creat un joc de deducció per a l'ocasió. La BCNegra se celebrarà en diferents espais de Barcelona del 5 a l'11 de febrer. El dissabte 10, a les 11 h, a la sala 1 del cinema Mooby Bosque (Rambla de Prat, 16, Gràcia), es durà a terme una taula rodona sobre el personatge de Lònia Guiu, una detectiva de ficció creada per Maria Antònia Oliver per a tres de les seves novel·les. En homenatge, Xandri Edicions va publicar l'any passat el llibre de relats breus Un gintònic amb na Lònia Guiu. En la trobada que moderarà Anna Maria Villalonga hi intervindran l'editor Sebastià Bennasar i tres de les tres autores, Margarida Aritzeta, Montse Sanjuan i Irene Solanich, osonenca que viu i treballa al Bages.