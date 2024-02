El Museu del Barroc de Catalunya obrirà portes el dia de la Llum (21 de febrer) però aquest matí ja ha començat a ensenyar els seus encants en una multitudinària trobada amb la premsa. El nou equipament ubicat al rehabilitat edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi de la capital bagenca destina de moment 675 m2 a exposar 182 peces, procedents principalment dels fons del Museu de Manresa (96) -el títol oficial del centre uneix les dues denominacions-, el dipòsit del Museu Nacional d'Art de Catalunya (27), la Col·lecció Nacional d'Art de la Generalitat (7) i fins a dinou altres institucions i museus d'arreu del país (51).

Després d'un llarg procés de rehabilitació integral de l'edifici, que presentava greus problemes estructurals, i que ha acabat costant 7.5 milions d'euros, el Museu del Barroc de Catalunya neix gràcies a una aportació de 1.9 milions d'euros, el 55% del qual prové de fons externs a les arques municipals com els Feder, els Next Generation, la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

"Si algú vol entendre el Barroc, ha de venir a Manresa", ha declarat el director del MNAC, Pepe Serra, valorant així la importància del nou equipament que s'inaugurarà per la Llum i, durant la Fira de l'Aixada, oferirà visites guiades gratuïtes prèvia inscripció. El museu s'insereix, amb un paper protagonista, en un discurs de país que reivindica l'època barroca i que s'articula a través del programa de divulgació patrimonial i turística Territori Barroc, de la Generalitat.

QUAN ES PODRÀ VISITAR? Inauguració oficial: dimecres 21 de febrer, a les 19 h. Control d'aforament esglaonat entre les 19.30 i les 21 h. Portes obertes els dies 24 i 25 de febrer (Fira d l'Aixada): de 10.30 a 14 h i, el dissabte, també de 16 a 18 h. Gratuït amb reserva prèvia a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 10) i a www.manresaturisme.cat i www.museudelbarroc.cat.

Amb obres d'autors com Antoni Viladomat, Pere Cuquet, Joaquim Juncosa, Josep Bernat Flaugier i le nissagues d'escultors i retaulistes manresans Grau i Sunyer, el Museu del Barroc "vol valorar l'art i la cultura dels segles XVII i XVIII a Catalunya, un període més ric i atractiu del que ens pensem", ha apuntat Francesc Vilà, director del centre.

L'alcalde Marc Aloy ha apuntat que "és la roda de premsa amb més mitjans en els quatre anys que porto fent d'alcalde" per ressaltar la importància del moment i ha explicat que l'actuació que ha culminat amb el MBC permet "recuperar patrimoni, guanyar un equipament cultural de ciutat i de país, revitalitzar el centre històric i potenciar el paper de manresa en l'àmbit turístic a escala nacional".

La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernández, també s'ha mostrat "molt emocionada" i ha destacat que el museu és "un pas endavant que fa el país en la preservació del patrimoni barroc, una època de gran rellevància i riquesa pel què fa les seves manifestacions artístiques".

Vuit pantalles per viatjar pel país

El museu s'estructura en vuit àmbits que formen una L i que són la meitat del què ha d'ocupar en el futur, i a partir d'intervencions encara per realitzar, l'equipament que obrirà portes aquest febrer. Després d'un àmbit introductori, el visitant pot conèixer diversos aspectes de la societat i la cultura dels segles XVII i XVIII a través, sobretot, de pintura, escultura i retaules amb relleus. En la darrera sala, un espai rectangular de parets de color lila, hi ha vuit pantalles que pugen i baixen i sobre les quals es projecta un recorregut per diversos escenaris barrocs de Catalunya. En total, però, hi ha 12 recursos audiovisuals i 5 de sonors, i durant la visita a l'espectador l'acompanyen peces musicals del barroc.

L'espai expositiu ocupa les ales oest i sud de la primera planta, 675 m2. Altres espais expositius de l'edifici són les sales polivalents (200 m2), la sala d'exposició de la planta baixa (105 m2) i el claustre i el pati (1.302 m2).

Un edifici de 8.000 m2

L'edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi consta d'una planta baixa i tres pisos, on ara hi ha l'Arxiu Comarcal que s'ha de traslladar a unes noves dependències annexes a l'edifici de l'Ajuntament. Quan tot l'equipament estigui llest, a la planta baixa hi haurà els espais d'acollida, botiga, gastronomia, .... En el primer pis hi va el Museu del Barroc de Catalunya, en el segon el futur Museu de Manresa (amb l'ullal d'elefant prehistòric, la ceràmica, la pintura del XX, ...) i, en el tercer, la Fundació Mestres Cabanes amb el material que ara hi ha en l'actual seu d'aquesta entitat, al carrer Sobrerroca, i els fons que exhibeix el mateix museu. A la tercera planta també hi han d'anar les oficines i els espais visitables on es faran tallers.