Un contratemps va fer-los canviar els plans. L'organització del cicle de cinema The Atlàntida Picture Show, que busca rendir homenatge al mític cinema manresà que dona nom al projecte, volia sorprendre els fans d'El Senyor dels Anells durant la projecció de la tercera pel·lícula de la trilogia aquest diumenge al Bages Centre amb un missatge d'Elijah Wood, Frodo als films. El vídeo no va arribar a temps per deixar bocabadats els espectadors a les seves butaques del cinema manresà, però això no ha impedit que l'organització l'aconseguís i l'hagi publicat aquest dijous a les xarxes socials. En poc més de dues hores, ja sumava 5.000 reproduccions a Instagram.

L'Elijah Wood, Frodo a El Senyor dels Anells, s'ha dirigit als fans de la trilogia que havien d'haver vist aquest missatge abans de l'última de la projecció de les tres pel·lícules de l'entrega en el marc del cicle The Atlàntida Picture Show, tal com l'organització ha explicat. Encara que no va poder mostrar-se abans del film, Wood introdueix al clip la pel·lícula que va projectar-se diumenge 28, "The Lord of the Rings: The Retourn of the King". L'actor aprofita el vídeo per saludar "els fans de The Lord of Rings de Manresa" i recordar que el mes de desembre va celebrar-se el vivintè aniversari d'una pel·lícula "llarga, però molt emotiva".

L'intèrpret també ha lloat la programació "increïble" de The Atlàntida Picture Show i ha destacat el fet que les pel·lícules "es projectin sense doblar, en anglès". Per cloure, Wood s'ha atrevit amb el castellà amb un simpàtic "besos to Spain".

El clip ha anat acompanyat d'un missatge de l'organització que explica l'odissea que ha suposat el missatge de Wood. "Vam passar molts nervis. S'havia de projectar abans de l'última pel·lícula i a causa d'un constipat inoportú i per diverses coses que se'ns escapen no vam arribar a temps", detallen. En aquest sentit, s'han mostrat "tristos" per no haver pogut presenciar com el cinema "s'hagués ensorrat" amb la sorpresa, però alhora "agraïts" per poder aconseguir la gravació. "Val més tard que mai", han sentenciat.

L'Atlàntida Picture Show va començar el seu recorregut el 20 d'octubre de 2023 de la mà de Guillem Lafoz, Gabriel Campoy, Gerard Quinto i Esteve Soler. Des de llavors, aquesta idea que pretén "recuperar la vivència col·lectiva d’anar al cine i l’esperit de l’antic Atlàntida" ha projectat títols com Gremlins, Scream, The nightmare before Christmas o The Texas Chainsaw Massacre. The Lord of the Rings s'ha projectat en tres sessions matinals de diumenge aquest mes de gener, on aficionats de la mítica trilogia, han compartit la seva passió pels films basats en l'obra de J.R.R Tolkien.