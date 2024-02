3Cat ha presentat aquest divendres el Pla d'Impuls Lingüístic, un projecte que inclou 30 mesures per implementar-les al llarg dels pròxims dos anys amb l'objectiu de contribuir a revertir el retrocés en l'ús social del català. Entre les accions presentades destaca l'aposta pel doblatge en català en dues direccions. D'una banda, l'increment d'un 34%, aquest 2024, de sèries i pel·lícules internacionals d'èxit doblades al català que es podran veure a la plataforma 3Cat. Un contingut que se suma a les més de 300.000 hores de continguts en català que ja incorpora la nova OTT. I, a la vegada, l'increment de la presència del català a totes les plataformes digitals amb la cessió de pràcticament un miler de doblatges i subtitulacions.

A més a més, també es preveu la difusió de més d'una vintena de programes específics de llengua a les diferents finestres de la plataforma, la televisió i la ràdio. Alguns d'aquests projectes adreçats a públic infantil i generalista s'han posat en marxa aquesta temporada. En el decurs del 2024 està previst que s'incorporin, a les diferents graelles, una desena més de continguts específics per a l'aprenentatge del català i també generar noves càpsules de llengua a les xarxes socials de 3Cat. A més, per finals d'any hi ha la previsió de tenir dos videojocs en català.

El pla d'impuls també preveu reconnectar el model lingüístic de 3Cat amb els infants i adolescents amb una llengua modèlica i pròxima a través de totes les finestres, especialment les xarxes socials; visibilitzar la diversitat d'accents del català; promoure que la terminologia, especialment la digital, es denomini en català sense interferències de l'anglès o el castellà; reimpulsar l'ésAdir com a portal lingüístic de referència, i un projecte ambiciós en coordinació amb altres corporacions europees per fer més accessible l'aprenentatge del català a les persones nouvingudes. A més, també es reimpulsaran les delegacions de les illes Balears, el País Valencià i la Catalunya Nord i se celebrarà una Setmana de la Llengua anual que ompli de continguts explícitament lingüístics totes les finestres de 3Cat.

D'aquesta manera 3Cat s'erigeix com un agent actiu per acostar el català a tota la ciutadania, fer-lo més atractiu i multiplicar-ne la presència. A la vegada, el pla pretén reforçar la corresponsabilitat lingüística de tota la plantilla de 3Cat.

En la seva intervenció inicial, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha refermat el compromís de la corporació amb la defensa i la promoció del català i ha assegurat que "el pla té l'objectiu de tornar a situar el català com a llengua d'ús social, especialment entre el públic més jove". En aquest sentit, la presidenta de 3Cat ha refermat: “No podem abaixar la guàrdia. Les noves formes de consum, l'auge dels continguts digitals i de les noves plataformes en un espai global on la nostra llengua és insignificant ens obliga a ser encara més rigorosos i responsables amb la nostra missió fundacional: posicionar la llengua catalana a tots els àmbits de la nostra societat com un element de cohesió".

L'acte d'aquest divendres també ha servit per anunciar públicament la creació del Consell Lingüístic Assessor de 3Cat, un òrgan extern que es va constituir el novembre passat i que està format per 10 membres, entre els quals hi ha divulgadors lingüístics, experts en traducció audiovisual, occità, normativa lingüística i estàndard, lingüística computacional, neologia, llenguatge juvenil, llengua oral o sociolingüística, així com representants de les principals entitats de la normativa lingüística. Formen el Consell Lingüístic Assessor de 3Cat: Rosa Agost, Aitor Carrera, Nicolau Dols, Mireia Farrús, Judit Freixa, Xavier Mas Craviotto, Neus Nogué, Blanca Palmada, Miquel Àngel Pradilla i Màrius Serra, en qualitat de president.

La vicepresidenta de 3Cat, Àngels Ponsa, ha explicat que el Pla d'Impuls Lingüístic és una proposta que va sortir de la Comissió de Cultura i Llengua, després de compartir la preocupació pel retrocés que està patint el català, i ha assenyalat que "cal recuperar l'orgull de parlar català, tenir consciència lingüística i ser agents actius de la llengua". En la mateixa línia, la consellera del Consell de Govern de 3Cat Gemma Ribas ha remarcat que el català sempre ha sigut una llengua de "cohesió" i ha confirmat el "compromís" de 3Cat amb "una llengua amb la qual tothom se senti còmode".