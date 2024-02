El festival de música electrònica BBF, anteriorment anomenat Barcelona Beach Festival, es trasllada a Madrid, on se celebrarà el 14 de juliol al recinte Iberdrola Music en el marc del 10è aniversari del certamen. Així ho han anunciat aquest divendres des de Live Nation. Madrid se suma així a la data ja anunciada del BBF a Santiago de Compostela el 13 de juliol en el marc de la programació del Gozo Festival. Les entrades es posaran a la venda el 9 de febrer. En una missatge a X del passat 25 de gener, el certamen va indicar que davant la impossibilitat de portar a terme el Barcelona Beach Festival 2023, i per mantenir viu l’esdeveniment, passarien a dir-se BBF. “Esperem poder tornar a Barcelona en un futur”, va concloure.

Formen part de la programació del BBF a Madrid destacats DJ com Armin Van Buuren, Claptone, Hardwell, Korolova, Marshmello, Martin Garrix i Sam Feldt, i un exclusiu B2B de Brian Cross juntament a DJ Nano.

El Barcelona Beach Festival no es va celebrar l’estiu del 2023 a Catalunya perquè, segons la promotora organitzadora Live Nation, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no va atorgar la llicència a l'esdeveniment. El certamen ja es va dur a el 2022 'in extremis', després que el consistori al·legués que faltava documentació per atorgar el permís i s'arribés a un acord hores abans d'obrir les portes.