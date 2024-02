Català sense fronteres

El plaer de traduir tots els clàssics que et passin pel cap

Es queda pensatiu perquè el requeriment periodístic li fa ballar el cap una estona. «Algun cop no he trobat traductor per algun llibre que hagi volgut publicar? Mmm ...», mastega Jordi Raventós (1970), amb la mirada perduda mentre baixa per un carrer del seu Martorell natal enllaçant escenaris urbans i d’interior per posar per a les fotografies d’aquest reportatge. La incògnita penja d’un fil. No sembla que hi hagi reptes impossibles per aquest editor que el 2007 va engegar un segell, Adesiara, que porta més d’una dècada i mitja publicant textos valuosos de la literatura universal moltes vegades per primer cop en català. També recupera clàssics catalans, descobreix autors i títols que van quedar oblidats, revisita el llegat grecollatí i, fins i tot, edita joies pensades per a un públic juvenil de totes les edats. «Alguna llengua que no sapiga ningú que parli català? Mmm...».

Aquest reportatge explica que una editorial de la Catalunya Central ha publicat en poc temps tres llibres procedents de llengües del passat: d’una època pretèrita com l’accadi de l’antiga Mesopotàmia, i dels temps medievals com el norrè i l’alt alemany mitjà. Són tres llengües en les que es van elaborar el Poema de Gilgamesh, l’èpica més antiga que coneixem, les sagues islandeses i El Cant dels Nibelungs convertit en estructura literària d’estat a Alemanya.

«Per traduir un llibre no n’hi ha prou amb trobar un traductor que sapiga la llengua en que va ser escrit», assegura Raventós, «cal que ho gaudeixi i que sigui la persona adequada». I posa com a exemple la Carme Geronès, que el 2011 ja va traduir La part que ens toca, el relat d’un soldat de la Primera Guerra Mundial escrit per Frederic Manning: «ara prepara un llibre del Sinclair Lewis, i ja veus que ho gaudeix, que s’ho passa bé, i això és bo», anota l’editor, que té l’agenda feta fins el 2028 sempre amb la possibilitat de caçar al vol una oportunitat i fer-li un forat.

«Nosaltres no posem data als traductors», adverteix Raventós, que espera el temps que calgui als orfebres de la llengua capaços de traslladar una obra literària forània al català. Ja sigui amb els qui tradueixen de l’anglès com els qui s’atreveixen amb el sànscrit, és el cas aquest darrer d’Aleix Ruiz Falqués, que va signar dos clàssics de l’Índia antiga com Kalidasa i Pantxatantra. Filòleg de formació, a Raventós el coneix tothom en aquest gremi. No en va, a més de professor i editor, també és valorada la seva tasca de llarg recorregut com a corrector de català. El Guerra i Pau que ha publicat recentment Edicions de 1984 el va corregir ell. «No s’acaba mai!», reconeix el martorellenc tot rient mentre recorda que el termini s’exhauria i Tolstoi no s’acabava.

No és un mal negoci

El catàleg d’Adesiara es continuarà enriquint properament amb «un poeta xinès inèdit que està traduïnt el Manel Ollé» i amb la primera edició en català de Life of Samuel Johnson, un extens text del 1791 -dues mil pàgines- escrit per James Boswell que va significar una fita de la literatura en llengua anglesa i és un referent en el camp de la biografia. En un reportatge publicat en aquest diari el juny del 2011, es feia llista d’algunes grans obres que no tenien traducció catalana. I entre elles hi havia l’esmentada vida de Johnson. Adesiara, aviat, hi posarà remei: «l’està fent la Dolors Udina, però sense presses».

Es pot pensar que traduir el Poema de Gilgamesh, rescatada pels arqueòlegs en tauletes de fang, és una temeritat. Però dos mil exemplars venuts en dues edicions (la tercera, amb alguna novetat aparescuda recentment sortirà aquest any o el vinent) testifiquen el contrari. Com els 600 de la Saga de Kormákr i els 500 d’El Cant dels Nibelungs, d’aparició més recent. «Em sembla que no, mai no m’he quedat sense traductor», conclou Raventós: «si fins i tot en vem trobar per traduir el persa antic».