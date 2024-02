Hi ha vegades a la vida que tot conflueix i, després, flueix. O com diria Montse Segon, aquest tot de vegades està "tocat per la màgia". Com l'obra de teatre Golfes. Ara imaginin cinc dones que, amb cinquanta anys i una motxilla vital a l'esquena, es converteixen en okupes de les velles golfes d'un edifici a punt de ser enderrocat. Una decisió que les portarà no només a "canviar el rumb de l'edifici sinó el rumb de les seves vides", com ha explicat avui la manresana Àngels Fusté, autora de Golfes, l'obra de teatre guanyadora del premi El Galliner de textos teatrals, guardonada en la darrera edició dels Lacetània, el novembre passat. Un text de Fusté a partir d'una idea original compartida amb Montse Segon, Montse Sala, Sílvia Suñol i Rosalia Jiménez que totes cinc interpretaran (en dues funcions) el dia 3 de març, a la Sala Petita del Kursaal, amb la direcció de Jordi Gener. Serà el primer text teatral de Fusté en "pujar a un escenari".

Les cinc actrius i ideòlogues de Golfes fa anys que trepitgen escenaris. Es van conèixer en fa 9 a MTM (Manresa Teatre Musical) i han anat "teixint", ha apuntat Montse Segon, "una relació intensa dalt de l'escenari però sobretot a baix". Una relació d'amistat que l'estiu passat les va portar a emprendre un projecte propi coincidint amb les ganes de Fusté d'escriure. Tot quadrava. El text, ha explicat Fusté, parla de "l'empoderament de les dones al voltant de la cinquantena" i ho fa amb una premissa: "és una edat en què les dones ja han pres moltes decisions, algunes que semblen que limiten el futur... o és el que ens pensem perquè, en realitat, tenir dret a sorprendre's i a sorprendre'n no té edat". El futur no és previsible. Ni en la vida real ni en una obra en clau de comèdia que no busca "un riure fàcil" sinó un riure "honest que fa pensar". Riure-se'n d'una mateixa i de "reflexionar sobre les pròpies contradiccions". L'objectiu d'aquestes cinc dones era portar-lo a escena i per això van buscar la complicitat del director Jordi Gener, amb qui assagen des del setembre i amb qui es coneixen de fa una pila d'anys quan havien estat alumnes seves. I durant tot aquest el procés es va creuar el premi Galliner. I Fusté va decidir presentar el text... i el va guanyar, la primera dona en aquestes cinc edicions. Tot confluïa.

I encara més. Dissabte passat es posaven a la venda de les entrades per a l'estrena (18 h) i en tres hores s'exhaurien. Aquest dimarts, el Kursaal tornarà a posar a la venda, a partir de les 11 del matí, una nova funció, per al 3 de març, a les 12 del migdia. I si cal, ja en parlarem d'una tercera, ha explicat avui Joan Morros, responsable d’El Galliner, en la presentació de Golfes, acompanyat de Gener, Fusté, Jiménez i Segon, a més de la presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, Sílvia Sanfeliu, entitat que aixopluga els Lacetània. La sensació que l'obra genera "expectatives" per "aquesta resposta entusiasta del públic", apuntava Fusté, s'ha de trobar, explica, en diferents factors, com que el premi atorgat ha estat "un bon altaveu de l'obra". També el missatge: l'empoderament no és només per a dones en la vintena i això hi ha "necessitat de dir-ho i necessitat de sentir-ho". En definitiva, elles són l'exemple perfecte d'un projecte que, portat a escena, remarcava Gener, "té aquest component de metateatre. Parla d'elles i del que estan fent, coincideix amb el seu moment vital, és catàrtic". Amb components autobiogràfics i amb un to de comèdia que, explica el director, convenia "que no es quedés en el paper sinó que sortís a l'escenari". Un èxit abans de l'estrena gràcies, també, reflexionava Fusté, al boca-orella: "som cinc dones amb un cercle personal i professional ampli que hem generat moltes complicitats". La primera, la del seu director. "Aquest estiu ens vam empoderar", ha remarcat Montse Segon amb un muntatge amb el qual "la gent se sentirà molt identificada", ha subratllat Rosalia Jiménez. Per a Segon, sobretot les dones en la cinquantena però també els homes i els més joves. Sorprendre no té edat ni gènere.

El millor premi de tots és, ha conclòs Fusté, que el text es pugui portar a escena. I ha agraït "l'acompanyament" rebut per, per exemple, poder assajar: del Centre de Recursos en TEA de la Catalunya Central al Grup Sardanista Dintre el Bosc; de MTM o a l'institut Lacetània, on assagen ara. De moment, el dia 3 de març estrenen amb doblet a Manresa i el dia 8 de març porten Golfes a Castellbell i el Vilar. Després, ja es veurà. Ja fluirà.