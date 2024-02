L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acull fins al 17 de febrer l'exposició amb les obres participants en el 27è Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat, incloses les peces guanyadores del manresà Ramon Maria Jounou i el barceloní Tomàs Pariente. La mostra es pot visitar de forma gratuïta, cada dia excepte els dilluns, de 17.30 a 20.30 h.

Divendres passat es va celebrar l'acte de lliurament dels guardons i l'obertura de l'exposició d'un certamen amb prop de tres dècades de vida. L'activitat forma part del programa d'actes de les Festes de la Llum i és una cita clàssica del calendari cultural de la ciutat.

Dolors Mas Rubio, en nom del jurat, va llegir el veredicte que va atorgar el primer premi en la categoria de dibuix a Ramon Maria Jounou Llanas, per l'obra Post-poda i el de gravat a Tomàs Pariente Dutor per Strips after Richter XIV. Ambdós artistes han estat recompensats amb 1.500 euros.

El jurat també va concedir tres accèssits, un de dibuix a Joan Ramon Reig, per l’obra No-res, i dos de gravat a Carme Boleda Farré, per Traces,Traces i Rosa Solano, per Marques d’aigua.

El concurs va rebre 63 obres, 29 en la modalitat de gravat i 34 de dibuix, amb majoria d'artistes de Manresa i comarca, tot i que entre els participants hi va haver també autors de la resta del país i, fins i tot, algun de l'estat espanyol.

El Premi Joan Vilanova està obert a tots els i les artistes sense cap limitació territorial ni d'edat. El certamen es va posar en marxa el 1990 per mantenir viu el record del dibuixant manresà Joan Vilanova i Roset a través d'una convocatòria d'arts plàstiques.

El jurat d’aquesta edició ha estat integrat per M. Jesús Royo i Reverte i Rosa Barbé i Jubert, en representació del Cercle Artístic de Manresa, Anna Martí i Escalé , en representació de l'Escola d'Art de Manresa i Josep Morral i Inglès, designat per l’Ajuntament de Manresa.