La programació del teatre de l’Aurora d’Igualada acollia en tres funcions els gironins Cascai Teatre amb el seu darrer muntatge Un tal Quixot, que signa la creació i direcció Marcel Tomàs juntament amb Susana Lloret i Marta Ribera i a escena l’acompanya amb cohesionada i entesa eficàcia Toni Escribano.

Un tal Quixot és un respectuós i admirat apropament a la insigne novel·la de Miguel de Cervantes amb l’inconfusible segell de Tomàs i Cascai Teatre. La lectura en clau d’humor sense perdre ni un apèndix de la novel·la original la fa una peça que es converteix en eina per fer aquest atansament a l’espectador profà que de l’obra de Cervantes només en coneix el títol i en una ocasió per gaudir de Marcel Tomàs i el seu excel·lent desplegament escènic.

El públic ha estat convocat a una instruïda ponència sobre la universal peça de l’escriptor castellà a càrrec de Marcel Tomàs: època, període, coetanis… Un to rigorós i expert que s’estronca amb un canvi sobtat amb una fallada tècnica: un focus ha espetegat i ha deixat sense llum l’escena. Com continuar? Quin contratemps (esperat i previst, cal dir-ho!) Amb l’ajut d’un simpàtic però un xic maldestre membre de la brigada municipal que acudeix al teatre a sol·lucionar l’importú tècnic. Per a l’acreditat ponent esdevé l'ocasió d’or: amb l’ajut del matusser tècnic es proposen representar alguns dels capítols d’El Quijote, l’argument interpretat visual sempre esdevindrà més convincent. I s’esdevé el punt essencial d’aquest Un tal Quixot.

El muntatge inclou els passatges més universalment coneguts de la novel·la de Cervantes, malgrat l’absència de lectura per l’espectador, aquells que han passat a formar part d’un imaginari popular: l’enfrontament amb els gegants essent molins de vent n’és un exemple. Però destaca el curós treball d’extreure de l’extensa novel·la, parts dels capítols més interessants i engrescadors que atreguin i captin l’interès de l’espectador. I aquest és el primer pes específic, un dels puntals del muntatge: el treball dramatúrgic i la proximitat on destaca un missatge de fidelitat, amistat, llibertat a través del relat escollit.

I el segon puntal, sense cap mena de dubte, Marcel Tomàs. L’actor complet, qualificat i versat, l’home orquestra que creix. La seva essència i particularitat, secret, però s’evidencia només sortir a escena: capta l’atenció, s’embutxaca el públic per apassionar-los en un hilarant viatge a través de les pàgines del Quixot. I el domini de les taules hi és palès. El millor clown de l’escena actual amb escàs marge pel dubte. I amb un company d’escena, Toni Escribano, amb un espai i paper clau a la palestra, domina el terreny sense més afany i pretensió que la feina ben feta. I ho fa. Són molts anys amb un bon mestre.

Merescuts i llargs aplaudiments en una funció, la de divendres, on les rialles no van decaure en un moviment ascendent obvi. En finalitzar la funció, un petit col·loqui amb la companyia per conèixer més de prop el procés de creació i les interioritats del muntatge acompanyat amb alguna que d’altra anècdota.

