El grup català supervendes de moda nupcial Rosa Clará no participarà per primera vegada a la Barcelona Bridal Fashion Week que se celebra al mes d'abril i ha decidit "estar present a d'altres fires".

Així ho ha anunciat aquest dimarts el grup a través d'un calendari en què assenyalen que han decidit avançar la presentació de les seves col·leccions 2025 a través d'una convenció pròpia amb clients de tot el món que ha tingut lloc entre el 10 i el 12 de febrer al seu 'showroom' de Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

"Sempre hem apostat per la innovació dins del sector nupcial, per situar el client al centre de la nostra estratègia i per oferir la màxima confiança i seguretat cap a les nostres núvies i convidades. Precisament per això, aquest any hem decidit apostar per tenir totes les col·leccions preparades al febrer, amb l'objectiu de millorar encara més els nostres terminis de lliurament", assegura la dissenyadora en un comunicat.

Clará ha afegit que aquest any volen posar en marxa "altres fórmules per presentar les nostres col·leccions a les núvies de tot el món" i estar presents a fires del sector que es celebren a Alemanya, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units i que s'organitzen abans que la de Barcelona, ha explicat.

Amb tot, el cap de setmana passat, després de la trobada amb clients a Sant Just Desvern i amb l'objectiu de seguir vinculats a Barcelona, la ciutat on la firma va néixer fa 29 anys, el grup Clará va celebrar un esdeveniment amb 1.000 persones a les Drassanes del Museu Marítim de Barcelona.

El grup Rosa Clará porta ja alguns anys apostant per l'expansió internacional, més enllà del mercat nacional, i ja té a 83 països un total de 140 botigues exclusives de marca i 4.000 punts de venda a tot el món, a més de les filials als Estats Units, Brasil, Mèxic, Canadà, Portugal, França, Regne Unit i Alemanya.

Clará representava un dels pilars de la Barcelona Bridal Fashion Week i és una de les firmes més potents de la moda nupcial a tot el món, juntament amb Pronovias, Jesús Peiró o Yolancris, entre d'altres.