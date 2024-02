«És un molt bon inici». La cantautora santpedorenca Anaïs Vila (1988) presenta avui (19 h) Ara sempre, el seu quart disc, amb totes les entrades exhaurides, a la Sala Petita del Kursaal de Manresa: «Sempre m’han obert les portes i és l’espai ideal, de calidesa, de recolliment que demana aquest disc». Un disc que respira «pop-folk independent» en el seu treball més poètic que ella mateixa explica, cançó a cançó. Són 11 temes (la primera obre i tanca el disc) en un treball de 30 minuts de durada que presentarà íntegrament amb Pep Soler (teclats i veus), Marina Lluch (guitarra i veus), Andreu Moreno (bateries i veus) i amb Joan Sanllehí al so. I tot i que hi haurà temes de treballs anteriors, la idea és que el públic «pugui entrar en l’atmosfera creada a Ara sempre», conceptualment concebut com un tot a través de tres temàtiques: la crisi climàtica, la salut mental i les relacions de parella.

EL DISC, CANÇÓ A CANÇÓ

Remor (part1): «La cançó que obre i tanca el disc. Fer-ho així em donava coherència a un treball concebut com un tot. A YouTube surt la cançó sencera.Algú la va definir com una abraçada i crec que és la intenció del disc. En aquesta primera part parlo de la incomoditat, del malestar amb el que ens envolta, sobretot a nivell climàtic i com jo em trobo en aquest espai. És poètic i crític. A nivell musical està gravat en directe, guitarra i veu, i sense retocs, amb una buscada sonoritat de maqueta, un so Lo-Fi, sense amagar imperfeccions... que aconsegueix un efecte nostàlgic».

Tu, bressol: «És un tema que parla de la recerca per trobar algú proper que et serveixi de refugi i també a la necessitat de canvi conjunt com a societat davant d’un futur poc esperançador. És una cançó que va in crescendo i en la qual apareixen sintetitzadors, en aquest disc de manera molt puntual. És una sacsejada amb aquest efecte electrònic».

Un vici: «Va ser el segon avançament del disc i fa explícits els desitjos ocults que pensem i no diem ni fem per por. M’hi deixo anar. Els arranjaments de guitarres són molt importants en un tema amb un so indie que, com la lletra, és juganer».

Desert: «Amb David Carabén. Desert és un crit a la incomoditat davant de l’emergència climàtica i a la manca de respostes davant del futur que ens espera. És una de les cançons més especials del disc. La veu del David li dona una altra vida i la producció la fa créixer. Hi guanya».

L’altra cara: «Explica el moment que el Cometa Verd va ‘visitar’ la Terra el 2023. Sempre llegeixo les notícies que fan referència a l’univers, m’interessen molt, em fa pensar en la immensitat de tot el que no és l’ara. Aquest cometa només es veu cada 50.000 anys i això fa tocar de peus a terra. És un tema que em va sortir a raig, sense pretensions. És una cançó molt curta amb un gran joc de guitarres de Pep Soler».

Autoconfinament: «Parla del procés de reclusió d’un mateix quan no s’entén la manera de viure del nostre voltant i ens fem preguntes. El títol ens remet a la pandèmia però no és aquest el seu sentit. Quant a la música, jo diria que embolcalla. De fet, la producció de tot el disc i a totes les cançons està molt pensada per buscar la sensació que ha de transmetre cada tema, perquè acompanyi».

Com una flor: «És la cançó dels disc que més directament parla de la salut mental. I, al final, és un clam d’agraïment a l’entorn humà que et sosté en un moment d’ansietat, angoixa o depressió. Posa el focus, també, en la importància de poder sostenir a l’altre i de saber demanar ajuda quan no estàs bé. És la balada del disc, de les més melòdiques. Suggeridora».

Ara sempre: «El tema que dona nom al disc. És una cançó d’amor i està dedicada a la meva parella. Remarca la importància de viure el present amb intensitat, de ser el que vols tot i saber que el futur sempre és incert. Jo diria que és un dels temes més alegres del disc, un esclat de positivisme amb una producció mes a tempo i més moguda que la primera versió que vaig compondre».

Cendres: «Aquesta cançó incideix novament en les relacions de parella però posant la mirada en la rutina i en les preguntes que es generen quan l’estabilitat desemboca en l’avorriment, en la necessitat que passi alguna cosa però, també, destacant la part positiva que implica conèixer l’altra persona. La sonoritat de Cendres és molt especial, amb les ‘respostes’ en les veus masculines dels dos productors, Andreu Moreno i Pep Soler».

Loop: «Va ser el primer avançament del nou disc i tracta sobre la dificultat de prendre decisions: o trenques la relació o t’hi llences de cap. És una de les cançons en què participen els tres coristes, Enric Verdaguer, Gessamí Boada i Gerard de Pablo. Un loop és un bucle i hi vaig donar voltes, tant a nivell lletrístic com musical. La melodia fa un desplaçament sobre l’harmonia i tot parteix d’un error inicial que ha estat propici».

Coda: «En música és la part final. El tema parla de l’amistat entre dues persones que s’han estimat, s’estimen, però que han arribat a un final. És una peça molt minimalista en què destaca la guitarra solista».

Remor (part 2): «Arribem al final amb la segona part de Remor, que no deixa de ser un tema únic. Tanca el disc, de la mateixa manera crua que l’obria. Aquesta segona part és un crit a la llibertat davant de l’estrès i alhora a la consciència davant del que sí que podem controlar».