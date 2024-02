El llegat musical de Pau Donés torna a ressonar damunt dels escenaris en la gira de tribut al cantant de Jarabe de Palo. Un públic entregat ha omplert la sala Red Star de Valls en el primer concert de la gira a Catalunya. Lluny de ser un tribut convencional, l'espectacle es basa en l'optimisme i compta amb la participació directa del cantant desaparegut a través de diversos audiovisuals. "Hem volgut fer un homenatge al Pau tocant les seves cançons i que el públic s'hi connecti. L'objectiu és que hi hagi emoció i record", ha dit el seu germà, Marc Donés. Als concerts no hi falten èxits com 'La flaca', 'Agua' o 'El bosque de palo' interpretats per tres cantants. La gira, que s'allargarà fins al maig arreu de l'Estat, no descarta noves dates.

La trajectòria i record de Pau Donés ha estat ben presents en el concert d'aquest divendres a la nit a la sala Red Star de Valls, en la primera actuació de la gira de tribut al cantant de Jarabe de Palo a Catalunya. Durant quatre mesos, un equip encapçalat per la banda original amb qui Donés va actuar durant la gira de 2017, a més de tres joves cantants, portaran la música de Jarabe de Palo a divuit ciutats per homenatjar els 24 anys de trajectòria del cantant. Més enllà de posar en valor la seva faceta personal però també com a músic i compositor, l'organització ha plantejat l'espectacle dedicat al públic. "Els fans ens han dit a través de les xarxes socials que tenien ganes de Jarabe de Palo i de Pau", ha reconegut a l'ACN el germà de Donés, Marc Donés.

Per fer-ho realitat, es va fer un càsting amb 300 persones per escollir quins cantants tornarien a interpretar temes de la banda. De tots els participants, finalment són Ernest Armengol, María Pascual i Arturo Moreno els encarregats de posar veu al repertori de Donés al llarg d'aquesta gira on s'interpreten disset temes de l'artista, entre els quals hi figuren èxits intergeneracionals com 'La flaca', 'Depende' o 'Me gustas como eres'.

A banda d'aquests tres joves cantants, Donés també té una presència destacada al llarg de l'espectacle a través de videoclips i vídeos gravats per amics propers que recorden anècdotes plegats, com és el cas del periodista Jordi Évole o el jugador de bàsquet Pau Gasol. "S'ha fet des del cor, hem fet la gira amb molta emoció", ha afirmat el director musical Micky Forteza-Rey. Per contra, la proposta s'allunya d'altres tributs que aposten per imitacions i proposa una reinterpretació dels clàssics des de diversos registres, com el rock o la música llatina.

Un espectacle que busca transmetre optimisme

A la vegada, l'optimisme és un dels pilars mestres de l'espectacle, que s'ha plantejat amb la voluntat de reivindicar la manera de veure la vida del líder de Jarabe de Palo. "L'objectiu és que hi hagi emoció i record, la resta surt sol. La idea és seguir la seva estela", ha remarcat el seu germà. En aquest sentit, Marc Donés ha agraït l'acollida positiva rebuda per part del públic coincidint amb l'estrena dels primers concerts a Gijón, Bilbao, Pamplona i València.

Porta oberta a allargar la gira

Després d'exhaurir entrades a les dues actuacions previstes en un inici a la sala Luz de Gas de Barcelona -el 16 i 26 d'abril-, s'ha incorporat una tercera cita a la capital catalana pel 9 de maig a la sala la Paloma.

A banda de Catalunya, la gira es completarà amb concerts a Madrid, València, Mallorca, Saragossa, Sevilla, Bilbao, Múrcia, Santiago, Coruña o Málaga. Tot i això, l'organització no descarta ampliar les actuacions a l'estiu en altres localitats.