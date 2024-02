El jurat dels Premis Fundació del Bàsquet Català de Periodisme Esportiu ha acordat concedir al locutor de Ràdio Manresa Carles Jódar Jerez, el Premi en la categoria de Ràdio, atesa la difusió que ha fet i l’atenció que ha tingut sempre envers el desenvolupament i els esdeveniments del bàsquet manresà, i del bàsquet català. El guardó es lliurarà l’11 de març a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

La Fundació del Bàsquet Català celebra la 7a edició d’aquests guardons que són un reconeixement als professionals i al món del periodisme esportiu i, més concretament, a qui es dedica a donar llum al bàsquet i, en particular, al bàsquet de formació i al bàsquet català.

Jódar fa 9 temporades que retransmet el bàsquet a Ràdio Manresa, juntament amb Pep Vidal i tot l’equip que l’acompanya i que expliquen tot allò que fa referència al Baxi Manresa, tant els partits, com els entrenaments i les rodes de premsa.

El periodista va rebre aquesta notícia amb una gran il·lusió el passat divendres en les semifinals de Màlaga de la Copa del Rei. El locutor s’ha mostrat molt il·lusionat i ha volgut mostrar el seu agraïment "a l’equip que som una pinya i ho portem a bon port tots junts". També ha agraït a "Ràdio Manresa per confiar a fer aquestes retransmissions perquè arribin a tota la ciutadania i, sobretot, gràcies als oients per ser cada dia més que ens acompanyen en aquest viatge".

Des de fa més de 50 anys, Ràdio Manresa ha estat l’emissora que ha fet arribar a través de les ones tot el que fa referència al bàsquet de la ciutat. Des de les alegries com la de guanyar la Lliga ACB fins a les penúries de veure’s en la Lliga LEB. I sempre ha disposat d’un gran equip de professionals com Joan Antoni Lozano o Vicenç Comas, a més d’en Carles Jódar que han narrat i han fet arribar als oients el que és notícia del bàsquet, sent un referent informatiu arreu del territori estatal on viatgen i des d’on fan les retransmissions.