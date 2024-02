16 galeries catalanes participaran en la fira d'art contemporani ARCOmadrid 2024, dues més que en l'anterior edició, ja que n'hi ha dues que participen conjuntament. Zielinsky i etHALL se sumen als espais que tindran representació al certamen inspirat enguany en el Carib. La fira se celebrarà a Madrid del 6 al 10 de març, un canvi basat en dos motius: la necessitat de disposar de més dies per poder realitzar el muntatge, i la possibilitat de no coincidir amb les setmanes blanques dels infants. Maribel López, la directora catalana d'ARCO, ha explicat que ha estat un any "amb moltes propostes", en el qual ha estat complicat "fer la selecció" mantenint el nombre total de galeries, al voltant d'unes 200.