L'Auditori celebrarà durant tot el mes de març els seus 25 anys amb una programació especial. L'equipament compleix el seu primer quart de segle amb diferents propostes, com per exemple, una exposició retrospectiva de la mà del Museu de la Música de Barcelona. També comptarà amb una agenda intensiva amb quatre estrenes mundials tant per part de l'OBC com la de BMB. A més, s'inaugurarà el Subsònic, un nou festival d'electrònica; es farà un concert gratuït a la sala Pau Casals; així com un recital commemoratiu amb solistes de primer nivell internacional. El director de L'Auditori, Robert Brufau, aposta per la "diversitat" musical a través de propostes que cuidin aquest vincle creat amb la ciutadania, amb una mirada posada en el futur.

El 22 de març de 1999 s'inaugurava L'Auditori amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dirigida per Lawrence Foster i la pianista Alicia de Larrocha, la soprano Anna Feu i el baríton Enric Serra com a solistes. 25 anys després, segons el director, l'edifici concebut per l'arquitecte Rafael Moneo i la institució han esdevingut "un referent al sud d'Europa", no només per l'activitat artística, "amb més de 500 concerts cada temporada", sinó també per disposar d'una programació molt variada, els seus projectes educatius, així com el treball per garantir "l'accés i la participació" de tota la societat.

En el marc de la presentació dels actes, Brufau també ha recordat que l'equipament cultural ha comportat una "revolució cultural" al districte i que anys després continua fent de "mirall" per moltes altres propostes, per exemple aquells relacionats amb la creació artística. En la mateixa línia s'ha expressat Josep Vives, director de Promoció Cultural, Patrimoni i Biblioteques, que ha recordat que L'Auditori va marcar un "punt d'inflexió" en la tradició musical de la ciutat.

"Es va aconseguir col·locar tres punts de referència: L'Auditori, el Palau de la Música i el Liceu, que encara ara posicionen els nostres músics dins el context internacional", ha insistit. Pel que fa al regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha afirmat que bona part de l'èxit prové de la "complicitat" entre institucions i altres entitats, que al seu moment es van entendre per tirar endavant un projecte d'una gran potència.

"És cert que quan L'Auditori va néixer ho va fer amb moltes preguntes, però celebrem que 25 anys més tard s'hagi perdut la por a trencar aquesta distància amb la gent, perquè la dansa i la clàssica tenen una capacitat d'aproximació extraordinària", ha afegit. Marcé també ha valorat programació i l'enorme compromís" de l'equipament amb diferents projectes educatius.

La mirada posada en el futur

Si bé la primera part de l'acte s'ha centrat en parlat del llegat d'aquest quart de segle, també s'ha incidit en el futur de l'equipament, el qual en els darrers anys ha fet una inversió d'uns 7,5 milions d'euros (MEUR), dels quals al voltant de 3,3 MEUR han estat en projectes de millora de la sostenibilitat, com per exemple la col·locació de més d'un miler de plaques fotovoltaiques. També s'han inclòs millores d'eficiència energètica i s'han renovat diferents sistemes de producció d'aigua freda i calenta sanitària.

D'altra banda, a la sala Pau Casals s'està portant a terme una intervenció acústica que permetrà millorar les condicions d'escolta dels músics a dalt de l'escenari, especialment quan es tracta de grans formacions simfòniques.

Preguntat pels reptes que estan per venir, Brufau ha explicat que molts van "més enllà" de L'Auditori, com per exemple l'espai que envolta l'equipament, estretament relacionat amb les reformes de Glòries. També un canal obert amb el món digital, el qual ha subratllat que haurà de ser "fèrtil" i no es podrà deixar de "nodrir". Finalment, ha fet esment a les particularitats dels espais, deixant la porta oberta a estudiar diferents llocs per assajar, per poder aportar "més versatilitat".

Un març molt complet

Per tal de commemorar l'efemèride – quasi 14.000 concerts després amb prop de 11 milions d'assistents – L'Auditori ha preparat un mes de març farcit d'activitats. És el cas de la inauguració d'una exposició immersiva de la mà del Museu de la Música de Barcelona. La mostra se centra en quatre grans eixos: la institució, la seva activitat artística, l'edifici i la transformació urbana, i tots els col·lectius de persones que formen part del seu dia a dia.

Pel que fa a la vessant musical, el divendres 8 de març l'OBC estrenarà 'Utopia', d'Oriol Saladrigues, i el violinista Augustin Hadelich interpretarà el 'Concert per a violí número 1 de Benjamin Britten'. El dissabte 9 de març s'obrirà la sala Pau Casals a la ciutadania amb un concert gratuït de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya capitanejada per Ludovic Morlot. Posteriorment, hi haurà un recital gratuït a l'espai de la Llanterna de Killin'Cactuz.

El divendres 15 de març l'OBC i la mezzosoprano Fleur Barron oferiran un concert amb l'estrena mundial de 'Las constelaciones que más brillan', de Raquel García-Tomás, encàrrec de L'Auditori i obres de Maurice Ravel i Xavier Montsalvatge. Aquell mateix dia, hi haurà en prevenda el primer disc físic del segell discogràfic de L'Auditori amb la primera part de la integral de Maurice Ravel.

El divendres 22 de març se celebrarà un concert commemoratiu amb solistes de primer nivell internacional com el pianista Denis Kozhukhin i la soprano Anna Devin, amb un programa que inclou l'estrena mundial de 'Songs for Júlia' de Josep Maria Guix. Posteriorment, l'espai de la Llanterna acollirà un concert gratuït de Francesco Tristano. Per tancar el diumenge 24, la Banda Municipal de Barcelona estrenarà la 'Simfonia Gaudí' d'Albert Guinovart.

Altres propostes passen per l'estrena del nou festival Subsònic, de caràcter multidisciplinari, que explorarà la creació més enllà de l'electrònica. En aquest certamen es pretén explorar la música electrònica entesa com a vehicle i els recursos tècnics més avançats al servei de cinc propostes em què diverses disciplines conflueixen en una mateixa creació artística. A la inauguració s'interpretarà la icònica obra de Steve Reich 'Music for 18 musicians'.

Subsònic acollirà artistes tan diversos com l'ensemble de música medieval Sollazzo, el duo de música electrònica b1n0, el col·lectiu d'artistes visuals Cube, els conjunts de música de nova creació Frames Percussion, Synergy Vocals, Contrechamps o CrossingLines, la companyia de dansa Mal Pelo, el grup vocal de música antiga Cantoria, o l'escultor i performer francès Olivier de Sagazan.

Per la seva part, el Museu de la Música de Barcelona farà jornades de portes obertes durant els caps de setmana del 9 i 10 i del 22 i 24 de març. Finalment, l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), se suma a la celebració i realitzarà diverses col·laboracions amb l'OBC, la BMB, el Centre Robert Gerhard i el Museu de la Música, completant així la programació d'aniversari.