El pintor Antoni Vives Fierro ha mort aquest dimecres a Barcelona als 83 anys. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha mostrat el condol per la pèrdua a través de les xarxes socials, i ha recordat "l'amor per Barcelona" de l'artista, un paisatgista urbà amb predilecció pels carrers i els indrets emblemàtics de la ciutat. També ha subratllat que deixa un llegat artístic "fascinant, reconegut i exposat arreu del món". L'artista va ser guardonat l'any 2002 amb la Creu de Sant Jordi. Vives es va formar al Cercle Artístic de Sant Lluc, on va ser alumne de Josep Maria Garrut i de l'escultor Tomàs Bel. Va viure molts anys a Londres, ciutat que també va ser objecte de les seves pintures. L'Havana també ha estat protagonista dels seus quadres.

A banda de la Creu de Sant Jordi, Vives Fierro també ha estat reconegut amb guardons com el premi de la Generalitat de Catalunya pel disseny de la Joia de la Sardana (1997) o la medalla d'or i el premi Girona de pintura (1979), així com els premis Ricard Canals de pintura (1980) i Clau de Barcelona (1998).