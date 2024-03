Només sí és sí, però rere aquesta evidència hi ha perspectives, situacions i vivències que mereixen una reflexió serena. El Teatre de l’Aurora d’Igualada, en coproducció amb el Teatre Principal de Palma, estrena aquest divendres el muntatge Sí, Sí, Sí que «no vol culpabilitzar ningú sinó trobar un espai per parlar del consentiment», en paraules de l’actriu Ann Perelló.

«L’obra gira entorn del consentiment des de dues perspectives», explica el director del muntatge Joan Arqué: «d’una banda, la possibilitat del sí, de l’altra la possibilitat del no o del no ho sé i la manera com s’interpreta». L’espectacle adapta al context català el text original de les dramaturgues neozelandeses Eleanor Bishop i Karin McCracken -Yes, Yes, Yes-, estrenat el 2019, i combina l’actuació de Perelló -de qui encara tenim recent Nua, radiografia d’un trastorn, sobre l’alimentació i la pressió estètica- amb les projeccions d’uns audiovisuals enregistrats durant els tallers de la doctora Raquel Tulleuda amb nois i noies d’institut de localitats com Banyoles, Barcelona i Esparreguera.

«Quan veus els vídeos, t’adones que hi ha una càrrega brutal, fins el punt que ens va fer reconsiderar l’obra original», afirma Arqué: «hi ha denúncies de casos i no pots fer més que agrair la valentia de tots els qui van donar el seu punt de vista». Sí, Sí, Sí arriba als escenaris pocs dies després de la sentència del cas d’agressió sexual de l’exfutbolista Dani Alves i és una baula més d’un moviment de discussió i crítica que va assolir un punt d’inflexió amb el moviment MeToo. L’obra,«no té un final perquè hi ha situacions que continuen passant» apunta Arqué, responsable com a director de muntatges de reflexió i denúncia com Encara hi ha algú al bosc, sobre les violacions durant la guerra de Bòsnia, i Moriu-vos, que posava el focus en el tracte de la societat a la gent gran.

L’espectacle té una actriu a escena que actua «de mestre de cerimònies», tal com indica Ann Perelló. L’obra arrenca amb el relat de dues relacions espontànies sorgides d’un context de festa i «dir que sí o no dir que sí propicia que els fets siguin radicalment diferents», afegeix el director badaloní. Alhora, insisteix que «un cas com el de Dani Alves fa que tot plegat ressoni d’una manera àmplia».

Arqué, però, també fa èmfasi en la part positiva del consentiment: «parlem de l’agressió sexual que es produeix quan no s’escolta la voluntat d’una persona, però també del fet que el sí aporta gaudi». En aquest sentit, l’obra vol donar veu a «un ventall ampli» d’opinions.

Ann Perelló, per la seva part, reconeix que la va sorprendre «la capacitat dels joves per explicar-se quan s’obren a parlar d’aquestes coses». Segons la intèrpret mallorquina, «busquem un espai per parlar de consentiment i de sexe, per a totes les edats perquè el sexe és amb nosaltres des que naixem» i «en un context en què tothom està tan polaritzat a les xarxes és interessant tenir un espai per reflexionar escoltant els altres».

Sobre la implicació dels homes, Perelló admet que en els audiovisuals hi ha comentaris en els quals es veu «que els nois poden dubtar sobre què és allò que han fet». Així mateix, es tracten qüestions que hi tenen a veure com les actituds «de si han reparat els fets o han acompanyat l’altra persona». Sí, Sí, Sí fa l’estrena amb tres funcions a l’Aurora i després té previst fer gira pel país i temporada a Barcelona.