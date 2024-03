Després d'investigar i recollir més de 150 documents (4.000 folis) sobre el projecte de gas Castor i fer-ne una recerca a través de fotografies, l'artista Paula Artés ofereix una reflexió que va de la bellesa a la crítica a 'Energia Submergida'. L'exposició recull algunes de les imatges, els documents i alguna mostra sonora i audiovisual on convida l'espectador a aprofundir sobre els abusos dels grans poders, les coaccions i les decisions polítiques que impacten sobre la societat, l'economia el medi ambient del territori afectat. L'exposició d'Artés, que fa aquesta reflexió sense presència humana a les fotografies, es podrà visitar des del 2 de març al 5 de maig al Centre d'Art Lo Pati a Amposta.

Paula Artés arriba fins al fallit projecte Castor "pels seus interessos en els espais de poder i com ho gesticulen amb certs àmbits ocults". "- El Castor- em fa d'exemple dels grans sistemes, de les grans empreses que utilitzen els estaments polítics per fer el que volen", ha apuntat l'artista. Artés ha investigat el Castor durant cinc anys. Ha recopilat tota la documentació disponible i possible i ha creat una sèrie de fotografies, on no apareix mai cap figura humana, per abocar l'espectador a crear la seva visió "més crítica" del projecte.

L'artista ofereix imatges "poètiques" i belles per atreure l'atenció i les acompanya d'informació i documentació per buscar "una nova mirada" sobre elles – esquerdes en parets, camps de tarongers, una pista de tenis, un sismògraf, o un petit punt de llum enmig del mar-. Artés empeny a descobrir "l'armament polític i estatal" que hi ha darrere del Castor que va fer que el projecte es fes realitat "tant sí com no", tot i els riscos mediambientals i l'oposició social. "Quan governs de partits contraposats tiren endavant el projecte, veus que el poder el té algú més amunt. Quan veus els encaixos de les demandes, indemnitzant fins i tot un projecte en fallida, mostra com funciona - el sistema-", critica.

De tots els elements del relat del Castor, la que menys protagonisme té en l'exposició és la plataforma marítima. En aquest espai de la mostra, Artés permet experimentar amb un document sonor sobre el control que envolta la infraestructura, i fins i tot capbussar-se en una recerca infructuosa del gasoducte, a través d'un audiovisual gravat per un submarinista.

La comissària de la mostra, Carolina Ciuti, ha assenyalat que amb el material recopilat, es podria explicar "de moltes maneres" aquesta proposta artística. De fet, la directora de Lo Pati – Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, Aida Boix, també ha remarcat les "Moltes capes" i mirades que ofereix 'Energia submergida', un projecte acabat de gestar els darrers mesos en una estada a la residència artística Baladre —que gestiona Lo Pati— en mig del delta de l'Ebre i en el marc de la beca d'intercanvi de residències creatives que impulsen el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona i el centre d'art ampostí.

Paula Artés (Molins de rei/Alentorn, 1996) és graduada en fotografia i creació contemporània, també va realitzar un postgrau de disseny gràfic i un d'audiovisual per a fotògrafs a Idep Barcelona. Aquest any exposarà a la galeria Àngels barcelona dins d'Art Nou. Compta amb obra a la col·lecció del Pla Nacional de Fotografia de la Generalitat i diverses exposicions a la Mapfre de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria, Museu Morera i IEI de Lleida, BIAM, Unseen Amsterdam, Temporals ICUB, Kursala, SCAN i Santa Mónica, entre d'altres.