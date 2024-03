Sala Flyhard, Jimena Cavalleti, Les Maladroits, DynamO Théâtre, Cia Sabanni, Les pinyes o D'Click són alguns dels noms que formen part de la 35a edició de Mostra Igualada. En total s'han programat un total de 77 funcions de 37 companyies que es podran veure entre l'11 i el 14 d'abril en 16 espais de la ciutat. La mostra, adreçada a infants i joves, enguany augmenta la seva aposta per l'espai públic com a escenari amb espectacles gratuïts i oberts a tothom. Pel que fa a les disciplines el director artístic de la proposta, Ramon Giné, ha explicat que cada vegada les etiquetes "són menys necessàries" perquè es tracta d'espectacles més "multidisciplinaris" que aposten per la "innovació i la contemporaneïtat".

La mostra d'aquest 2024 convida l'espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques, a partir de propostes de teatre, dansa, circ i música, amb una programació artística adreçada al públic infantil i jove. Cada any l'esdeveniment convoca prop d'un miler de professionals del sector amb l'objectiu de configurar les programacions familiars d'arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen.

Bona part dels espectacles són gratuïts i per aquells de pagament, les entrades es posaran a la venda a partir del dissabte 16 de març amb preus que oscil·len entre 6 i 10 euros. En la presentació que s'ha fet aquest dijous al Departament de Cultura de Barcelona amb representants de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha posat en valor la possibilitat de convertir la ciutat "en una porta d'entrada al món de les arts escèniques" per aquells col·lectius de nens i joves.

També ha recordat que durant els dies que dura la mostra es congreguen un gran nombre de programadors i companyies, que afavoreixen un "contacte" directe entre professionals del sector. "Aquest punt de trobada genera un ambient positiu i esperem que la proposta es pugui seguir enlairant amb el suport de tots plegats", ha afegit al·ludint al cartell d'enguany.

Prop de 900 sol·licituds de companyies

Aquesta edició de la Mostra Igualada ha rebut 875 sol·licituds de companyies, de les quals, la direcció artística n'ha seleccionat 37. D'aquestes companyies, 26 són de Catalunya, 8 de la resta de l'Estat i 3 internacionals. Durant els quatre dies que dura es realitzaran 77 funcions en 16 espais d'actuació. A més, enguany es podran veure 5 novetats absolutes i 13 novetats a Catalunya. Giné ha assegurat que s'ha apostat especialment "pel talent local" que ha assegurat que està passant per un "molt bon moment".

D'altra banda, actualment ja hi ha més de 500 professionals i més de 300 entitats acreditades. S'estima que la xifra augmentarà fins a arribar al miler d'acreditats els dies de la Mostra. Enguany visitaran la fira una quinzena de professionals de la Xina, França, Alemanya, Regne Unit, Romania, Irlanda del Nord, Portugal, Lituània i Regne Unit.

La Mostra comptarà enguany amb 53 voluntaris i 17 famílies acollidores. Cada any en formen part un centenar de persones, que tenen l'oportunitat de viure la fira des de dins. També les famílies acollidores tenen un paper essencial, ja que amb aquesta acció s'anima a veïns i famílies d'Igualada i rodalia a acollir, durant un o més dies, els artistes, els programadors o els periodistes que venen a la fira.

La programació

Pel que fa a la programació, la varietat d'estils artístics, l'exploració de nous formats i la promoció de la creativitat són els trets distintius de la 35a edició. La Mostra aposta per companyies que experimenten i que surten de la seva zona de confort, abordant una àmplia gamma de temàtiques que conviden a la reflexió i l'exploració, incloent-hi la identitat, la inclusió, les relacions familiars, el valor de la solidaritat, la creativitat, l'autodescobriment, la superació de les adversitats i la importància dels petits moments de la vida, entre altres.

La programació teatral compta amb espectacles com 'Cavallet de Mar', una producció de la Sala Flyhard, per reflexionar amb un noi que fa un any que transita i acaba de saber que està embarassat; 'Com els pingüins' de la companyia La Bleda, sobre algú que, gràcies al seu instint de supervivència, troba la manera de relacionar-se amb el món; 'Dins el cor del món' d'Engruna Teatre, on s'explica que les persones amb capacitats diferents són les que poden fer el món diferent; o 'Entrañas' de la companyia El Patio Teatro, que treu el cap a l'interior del cos humà per explicar, a través del teatre d'objectes i la narració, què porta a dins.

També es podrà veure 'Frederik' de Teatre al detall; 'Frères' de la companyia Les Maladroits; 'IAIA. La teixidora de paraules' de Gisela Llimona; 'La Chispa d’Escenapart – TeatreAkadèmia'; 'L'Arc de Sant Martí i la Lluna' de la companyia La mà de l'artista; 'L'illa del tresor' d'InHabitants; 'Llumeneres' d'Oriol Sauleda; 'Mon pare cremava pedres' d'Escalante - Tian Gombau; 'Mr. Bo' de Marie de Jongh; 'Peter&Pan' d'Escalante - Cia. LaMaR; 'Un tros de pa' de la companyia Les Pinyes, i 'Xinxulina i el Rossinyol de la Xina' de la companyia La Canica Teatro.

D'entre les propostes de carrer i circ, hi destaquen 'B.O.B.A.S.' de Jimena Cavalletti, on una situació dramàtica en un enterrament es transforma en una comèdia d'accidents; 'Bon veïnatge' del Cor de Teatre, on una comunitat de veïns curiosa surt als balcons cantant i interpretant un repertori variat amb saxos, violoncel i veus en polifonia; o 'Borderline' de Cirque Entre Nous, on quatre personatges que sembla que no tenen res a perdre perquè ho han perdut tot, exploren la riquesa infinita i complexa de les relacions humanes. 'Història de llana' de la companyia Rauxa; 'Kaboom!' de la Cia.Sabanni; 'Latas' de D'Click; 'Life-Cycle' de DynamO Théâtre i 'Matzali' de Projecte MAM, són altres propostes.

En el terreny de la dansa, a la 35a edició s'hi podrà veure 'En tierra de nadie' de DA.TE Danza; 'Esberlar' de L'atapeïda; 'Fleurir les abîmes' de Claire Ducreux, i 'The Monsters' de Cas Public. Finalment, les companyies anoienques també tindran un paper destacat amb espectacles com 'Contes meravellosos' de Teatre Nu; 'Dins el cau del Tabalet' de Farrés Brothers i cia; 'Fargar' de la Cia. Berta Baliu; 'Rrrrr. Història d'una eruga' de la companyia Príncep Totilau, 'Sfumato' de Llum de fideu, i 'Sí Sí Sí' de la Cia. Teatre de l'Aurora.

A més, la Mostra reconeixerà el talent de les companyies programades amb diversos guardons: el Premi del Públic, el 7è Premi Xarxa Alcover i els Premis del Jurat a millor espectacle familiar de sala, millor espectacle de carrer i millor espectacle per a joves.

Altres propostes destacades

Un any més, la Llotja es convertirà en l'espai relacional de la Mostra Igualada acollint a tots els professionals acreditats i un seguit d'activitats d'interès per al sector. Per la seva banda, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) posarà a disposició dels professionals i empreses que produeixen espectacles teatrals infantils i juvenils diferents eines i recursos en termes de formació, finançament, i assessorament. Paral·lelament, diferents col·lectius anoiencs com la colla castellera Moixiganguers d'Igualada i, les corals infantils Els Verdums i La Gatzara participaran activament en alguns dels espectacles.