Cineclub projecta aquest diumenge Els encantats. En els darrers anys s’ha produït l’eclosió d’una brillant generació de realitzadores catalanes: Carla Simón, Neus Ballús, Elena Martín... Elena Trapé també mereix ser inclosa en aquesta llista. La directora barcelonina debutà fa catorze anys amb la punyent Bloc, i confirmà en fa sis el seu talent i la seva mirada incisiva amb Les distàncies. Hi ha una connexió evident, reflexiva i generacional entre aquest títol i la seva nova proposta, Els encantats. La nostra antiheroïna, Irene, està iniciant una nova etapa vital després de separar-se de la seva parella. Però res és el que esperava i cercarà trencar el seu bloqueig emocional amb una sortida a la casa familiar, en un poblet dels Pirineus. Trobarà en aquest indret solitari, on evocarà les seves experiències infantils i adolescents, la resposta als seus dubtes? La premissa argumental no resulta especialment original (quantes pel·lícules hem vist sobre la crisi existencial d’una dona que busca l’harmonia en un espai bucòlic?), però la cineasta catalana s’allunya valentment de qualsevol zona de confort i s’embranca en una aventura intimista tan sincera com descarnada. La càmera dissecciona la confusió anímica del personatge central amb un traç subtil i immisericordi que ens obliga a reconèixer les febleses i les misèries d’una dona no especialment empàtica. I així, l’Elena Trapé ens incomoda amb una radiografia aspra d’una dona perduda que no es repenja en cap fórmula reconfortant (una natura esplendorosa tampoc aportarà a la Irene la pau desitjada). Una meditació tallant i corprenedora, excel·lentment interpretada per la Laia Costa, que culmina amb l’impressionant fons musical de La soledat, de la Guillermina Motta.