Les escultures de Saumells s’escampen per l’espai públic

Com Gaudí, Lluís Maria Saumells va morir atropellat, en el seu cas l’11 de juny del 1999. El famós arquitecte per un tramvia i el gironellenc per una moto. I com Gaudí, podem admirar l’obra del berguedà a l’espai públic, sobretot a la Tarragona on va exercir d’artista i de director de l’Escola d’Art. Curiosament, però, allò en el qual la ciutat excel·leix, el passat romà, les restes arquitectòniques de l’antiga Tarraco, mai li van interessar com a material per plasmar en les seves obres.

«Saumells és conegut a Tarragona», indica Rosa M. Ricomà per contextualitzar el llegat de l’artista, i explica que «el servei pedagògic del museu té una ruta per la seva escultura pública present a la ciutat». De fet, prop de l’edifici del carrer Santa Anna que és la seu de l’equipament hi ha el famós amfiteatre romà a tocar de la mar Mediterrània. A mig camí, a l’ample espai de la cruïlla del Passeig de Sant Antoni, la Via Augusta i la plaça de la Unesco hi ha els coneguts com a Jardins de la Reconciliació amb un parell de peces de gran format de l’artista berguedà, dues escultures d’estils i inspiracions temàtiques ben diverses.

Estilitzada i mirant amunt és l’estàtua dedicada a Tales de Milet, un dels primers filòsofs de la civilització occidental, que s’ubica a l’estany que es va dissenyar per a l’indret. Com va escriure Oriol Pi de Cabanyes en la necrològica que va publicar La Vanguardia el 17 de juny de 1999, «l’escultor Saumells va modelar molts astrònoms amb la vista posada al cel, molts filòsofs davant la seva evidència i molts estilites dalt de la seva columna». No és en va que Robert Saumells, germà de Lluís, era filòsof i matemàtic. Ambdós van ser homenatjats el 9 de novembre del 1986 per l’Associació de Jubilats i Pensionistes Gerundella, de Gironella. En la trobada es van retrobar antics amics i coneguts que feia dècades que no es veien. En Robert, que era Catedràtic de Ciències de la Naturalesa a la Universitat de Madrid, va pronunciar una conferència sobre el futur de la joventut i la realitat de la tercera edat.

El Tales de bronze daurat data del 1977 i, patrocinat per BASF, estava pensat per ser col·locat en un lloc on es pogués veure sencer de lluny, però finalment es va ubicar en els esmentats jardins. Segons apunta en el seu llibre Enric Baixeras, «hi ha qui diu que és un autoretrat».

A pocs metres hi ha un conjunt escultòric erigit el1953 per commemorar el tercer centenari del naixement de Sant Joan Baptista de La Salle. L’obra es va sufragar amb una subscripció popular que va coordinar l’Associació d’Antics Alumnes del Col·legi La Salle i és de pedra i bronze.

També a Tarragona destaca el monument a mossèn Cinto Verdaguer, a la plaça del mateix nom. Entre els papers de Saumells es van trobar els dibuixos de dues maquetes d’un monument dedicat als casteller que finalment no es va realitzar.

Fora de la ciutat costanera, i al marge del monument de la batalla de l’Ebre del que es parla en la pàgina anterior, una de les creacions més conegudes de Saumells és el monument a Jaume I, en forma de pedestal, a Salou. Inaugurat el 28 de novembre del 1965, es va vendre la imatge del monarca com el forjador «d’una primera baula de la fecunda unitat espanyola».