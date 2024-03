El pols a tres bandes entre Oppenheimer (13 nominacions), Pobres criaturas (11) i Barbie (8) centralitza l’interès en les hores prèvies a la cerimònia de la 96a edició dels premis Oscar, que se celebra aquesta nit al Dolby Theatre de Los Angeles. Per seguir la gala que retransmetrà Movistar+, no caldrà anar a dormir tan tard com altres anys, ja que l’organització ha avançat l’inici i, a més, als Estats Units aquest cap de setmana fan el canvi horari: la cadena començarà el programa a les 22 h i a les 23.30 h connectarà amb la catifa vermella.

En clau espanyola, les esperances de conquerir una de les preuades estatuetes és en mans catalanes: les del director barceloní Juan Antonio Bayona, director de La sociedad de la nieve que sembla l’aspirant més ferma a l’Oscar a la Millor pel·lícula internacional en competència amb La zona de interés, i també és a la llista en la categoria de maquillatge i perruqueria; i les de Robot dreams, la cinta dirigida pel bilbaí Pablo Berger i produïda per la catalana Arcadia Motion Pictures que és en el repòquer de candidates a la Millor pel·lícula d’animació.

El fenomen Barbenheimer ha animat notablement la temporada cinematogràfica: Barbie va ser líder a les taquilles durant el 2023 i Oppenheimer va ocupar la tercera posició. Estrenades ambdues als Estats Units amb un dia de diferència el passat mes de juliol, des de l’inici es va establir la pugna entre dues històries molt diferents entre sí però que han atret milions d’espectadors -a l’estat espanyol, el film sobre la mítica nina interpretada per Margot Robbie va reunir en mig any 5,3 milions de persones- i han animat l’expectació davant dels Oscars.

El còmic i actor novaiorquès Jimmy Kimmel presentarà la gala per quarta vegada. Amic de moltes de les celebritats que desfilaran per la catifa vermella, coneix molt bé les interioritats de Hollywood perquè és des del cor de la indústria del cinema on realitza el Jimmy Kimmel Live!, el programa nocturn d’entrevistes de l’ABC. De la destresa del presentador se’n va beneficiar la cerimònia del 2017 quan Warren Beatty va pronunciar per equivocació el nom de La, La, Land! i no el de Moonlight en la proclamació del film vencedor. La intervenció de Kimmel va esmorteir l’estupefacció que va regnar en aquells moments a l’escenari del Dolby.

Dues cançons de la nina

Si no hi ha un cop d’efecte com el que va protagonitzar Will Smith quan, fa dos anys, es va aixecar de la cadira i va picar Chris Rock, entre els millors moments de la nit hi haurà les actuacions musicals, terreny en el que Barbie golejarà Oppenheimer. Ryan Gosling interpretarà I’m Just Ken, que aspira a l’estatueta daurada en la categoria de Millor cançó original. A més, Billie Eilish sortirà a cantar What was I made for, un altre dels temes destacats del llargmetratge que va dirigir Greta Gerwig i pels quals l’artista de Los Angeles ja ha guanyat dos Grammy i un Globus d’Or. L’Oscar podria engruixir el palmarès de la peça.

Bayona i Berger

El botí del cinema espanyol en els 96 anys d’història dels premis de la indústria nordamericana és de 17 premis. Les cintes de Bayona i Berger podrien elevar aquesta xifra i totes dues estan ben situades en els pronòstics.

Després d’obtenir 12 premis en la darrera edició dels Goya del cinema espanyol, La sociedad de la nieve és favorita a l’Oscar en dura pugna amb La zona de interés, un film anglès rodat en llengua alemanya. També opta a la distinció a l’apartat de perruqueria i maquillatge gràcies al treball de David Martí i Montse Ribé -van guanyar aquest Oscar el 2007 amb El laberinto del fauno- i Ana López-Puigcerver.

Robot dreams, per la seva part, es presenta als Oscars amb l’aval d’haver triomfat en els Gaudí, els Goya i els Premis del Cinema Europeu, entre altres guardons.