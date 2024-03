Estratègies assenyades per a professors inquiets

La temptació d’escriure una mena de llibre d’autoajuda per a professors atribolats ha de ser forta en aquests temps d’innovació pedagògica, falta d’atenció i preocupació creixent per la qualitat educativa. D’aquesta temptació han fugit galopant Salvador Gómez i José Cabeza, autors de Cómo dar una buena clase. Aquest volum, de la col·lecció Guies de l’escriptor de l’editorial Alba, no és cap manual curull d’instruccions, decàlegs i manaments, sinó més aviat un assaig amè, amb humor, referències culturals, consells assenyats i fina ironia, sobre l’experiència de fer classe i les possibles estratègies per a millorar-la. I és que els seus autors, a més de professors universitaris, són creadors vinculats al guió cinematogràfic i als videojocs. I això es nota.

Salvador Gómez és professor de la universitat Complutense i José Cabeza, de la universitat Rei Joan Carles. El primer és subdirector dels Cursos d’Estiu d’El Escorial, i ensenya sobre comunicació i videojocs, mentre que el segon fa classes sobre guions i n’ha escrit dinou. Han impartit més de trenta assignatures i porten més de vint anys fent classes per a, aproximadament, un total de 8.400 alumnes. A tots ells els dediquen el llibre.

Que cada capítol s’iniciï amb una cita de Robinson Crusoe (Daniel Defoe, 1719) dona una bona pista sobre com s’han de sentir molts docents en l’actualitat: nàufrags solitaris en una illa envoltada per un oceà de persones que tendeixen a ignorar-lo. L’omnipresència de les pantalles accentua el desafiament de gestionar l’atenció; i a la sensació d’aïllament se suma una «maledicció», poques vegades comentada, que apunten els autors: el professor fa anys i els seus alumnes no. Aquest fet inevitable pot accentuar la sensació de distància amb l’alumnat i la possible percepció de la deterioració de la qualitat educativa, una cosa tan antiga com la vida mateixa: Gómez i Cabeza assenyalen que en un document sobre la universitat Complutense en el segle XVI també es recollia que els alumnes arribaven pitjor preparats que en el segle anterior.

El llibre no ignora cap de les dificultats a les quals s’enfronten actualment els docents, fins i tot les més íntimes, com el problema de sentir-se un impostor, o l’anatema que plana sobre qui gosa fer fora a un alumne de classe, una mesura excepcional que consideren un «reset» útil en determinats casos. No obstant això, el text no traspua impotència ni victimisme, sinó la sensació que la vocació docent dels seus autors continua intacta i que per a ells fer classe continua sent una font de felicitat. Tampoc transmet dogmatisme: no pretenen ser gurus de l’educació i deixen molt clar des del principi que no oferiran estratègies infal·libles.

Segons Gómez i Cabeza, la idea del llibre va sorgir del cansament de suportar les nombroses insensateses que es diuen en els cursos d’innovació docent als quals han d’assistir de tant en tant. Davant d’això, i sense perdre de vista el repte de fer classes que captin l’atenció per la invasió de pantalles i altres estímuls exteriors, Gómez i Cabeza ofereixen tones de sensatesa. Així, qüestionen la moda de la «ludificació», el recurs omnipresent a les presentacions power point o l’obsessió per convertir les classes en conferències TED, com si fos possible equiparar una xerrada de 15 minuts a una classe d’una hora. En general, critiquen que les eines educatives fagociten la docència, i que fins i tot es delegui la responsabilitat de l’educació en l’instrument. Un exemple d’això el que anomenen, amb humor, pel·lícules «por-no» : aquelles que els professors projecten als seus alumnes per no fer una classe; els autors recomanen imitar als youtubers d’èxit.

Adverteixen també sobre la saturació, introduir més i més continguts en una classe com si fos una maleta: aquesta t’«avisa» quan ja hi no caben res més, el que no passa en una classe. Encara que no és un llibre estructurat com una recopilació de pautes, de la qual abusen els llibres d’autoajuda, sí que ofereix nombrosos consells i recomanacions pràctiques, com una sèrie d’estratègies perquè els alumnes no parlin a la classe o una llista de «20 ferides» (errors) que s’han d’evitar a l’aula, com annex.

Si calgués extreure una «proposició docent» entre totes les del llibre, un únic manament, aquest seria el de la humilitat, per entendre que «ningú et demana que siguis el Mozart de l’educació», com diuen els autors, ni tan sols el professor Keating d’El club dels poetes morts, una idealització inspiradora que -subratllen-»ha fet tant mal a l’educació com els estereotips de Disney sobre prínceps i princeses a les relacions personals».

Ningú no va dir que fer classe sigui fàcil; i si algú ho va dir, clarament mentia. «Aprendre a fer una bona classe no està només en els cursos d’innovació docent o en els tractats teòrics de l’assignatura, també ho pots trobar en les persones que comparteixen els teus interessos, pors i experiències», recorden Salvador Gómez i José Cabeza. En això consisteix aquest llibre.