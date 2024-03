La modernitat va arribar al cinema català

Cineclub Manresa projecta aquest diumenge Dante no es únicamente severo (1967), un dels títols essencials a la història del cinema rodat en el nostre país. Aquest llargmetratge paradigmàtic s’erigeix en el manifest de l’Escola de Barcelona, un moviment que s’emmirallà en els nous cinemes que sacsejaren el panorama dels anys seixanta i que adoptà una modernitat declaradament afrancesada. «Si no podem fer Victor Hugo, farem Mallarmé» va ser la seva declaració de principis: una sentencia que reflectia la seva voluntat de conrear un cinema simbòlic i abstracte perquè la censura franquista no permetia l’aproximació directa a qüestions compromeses; un cinema experimental i metafòric que s’oposava al realisme costumista que imperava a la resta de l’estat. El projecte inicial de Dante no es únicamente severo era filmar una pel·lícula col·lectiva, composta per sis esquetxos, tot seguint la formula que feia forrolla en el cinema europeu de l’època. Però quatre dels sis directors previstos (Pere Portabella, Ricard Bofill, Gonzalo Suárez i Antoni de Senillosa) acabaren despenjant-se, i els dos restants (Jacinto Esteva i Joaquim Jordà, l’ànima i el cervell de l’Escola de Barcelona, respectivament) rodaren dos segments inicialment independents -+X- (Más por menos) i La cenicienta. Historia vertical- que es completaren amb un pròleg i un epíleg. El resultat final és un malabarisme intel·lectual (la premissa argumental només és una excusa: una dona vol seduir a un home relatant-li les històries més inversemblants) que dinamita l’ortodòxia narrativa i dramàtica, i que respira un esperit pop que beu en les fonts de l’avantguarda catalana (Dau al Set) i del radicalisme de Jean Luc Godard. Un revulsiu audaç contra la grisor dominant a la dictadura franquista.