L’Escola d’Arts Escèniques de Manresa serà de titularitat pública el curs que ve

La capital del Bages va obrir el 2019 el primer centre a la Catalunya central que oferia un grau formatiu superior en Tècniques d’Actuació Teatral, de titularitat privada, i impulsat per tres professionals de les arts escèniques, els manresans Guillem Cirera, Teti Canal i Albert Ruiz. Ara, quatre promocions després, aquests estudis reglats seran públics i els aixoplugarà l’institut Lluís de Peguera, que ja ofereix el batxillerat d’Arts Plàstiques i Escèniques. Així ho confirmava ahir el director del grau, Albert Ruiz i la santjoanenca Gemma Boix, directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.

El fet de veure «perillar» els estudis, explica Ruiz, pel naixement de l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona (públic, que concentra sis graus superiors artístics, entre els quals el que s’imparteix a Manresa) va fer que s’acceleressin les gestions per canviar la titularitat de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa (EAEM). El Govern català, com explica Boix, va explorar la possibilitat amb l’Ajuntament de Manresa i els seus impulsors per arribar a un «acord» que permet mantenir el grau amb totes les garanties, que manté la descentralització acadèmica i que ho fa amb preus públics que, apunten tant Boix com Ruiz, «afavoreixen l’alumnat» perquè es redueix de «manera considerable» el cost dels estudis, que tenen una durada de dos anys. Ara, la direcció la portarà l’institut manresà, que actualment dirigeix Ignasi Cebrian, i que estrenarà un grau superior (el contingut de la web del centre està en procés d’actualització). De fet, aquests estudis reglats naixien per poder continuar estudiant a Manresa arts escèniques després del batxillerat i, per tant, que les regnes les agafi el Peguera «té tot el sentit», apuntava Boix. La no aprovació dels pressupostos va deixar en la corda fluixa el pas de privat a públic del grau que, finalment, «tira endavant». Per a Ruiz i Boix, una «bona notícia per a Manresa i per a la Catalunya central».

La seu de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa ha estat el teatre Kursaal, un equipament que continuarà acollint la formació pràctica del grau superior, explica Boix que, assegura, «no volíem perdre aquest espai». La classes teòriques es faran al Peguera. Habitualment, explica, la implantació d’un cicle nou es fa a partir d’un primer curs però, en aquest cas, els estudis d’arts escèniques començaran l’any que ve amb els dos cursos per donar continuïtat als 8 estudiants que, enguany, estan cursant primer a l’EAEM.

El professorat, ara amb una quinzena de docents, tindrà ara una regulació condicionada per la titularitat pública. Així, explica Boix, la intenció és «convocar-los per explicar com accedir a la borsa de treball, específica per arts escèniques» i els requisits necessaris. El nou grau tindrà una trentena de places per a l’alumnat que podrà fer la preinscripció del 25 al 30 de maig. A Esparreguera, l’Institut ElCastell també ofereix aquest grau superior.

Subscriu-te per seguir llegint