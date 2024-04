El festival de circ experimental Kontrast programa una trentena d'espectacles i surt per primer cop de Cal Rosal

La 4a edició del festival de circ experimental Kontrast, que se celebrarà entre el 12 i el 21 d'abril al Berguedà, comptarà amb un total de 30 propostes artístiques. Per primer cop, el festival surt de Cal Rosal i programa tres propostes a Gironella. L'objectiu, segons Laura Cardona, coorganitzadora del certamen, és captar públic local. "Ens ve a veure gent d'arreu, però sempre hem dit que el nostre objectiu és apropar-nos a la gent del territori", ha subratllat. De la trentena d'espectacles programats, 14 es veuran per primer cop a Catalunya. És el cas de 'Heavy Motors i Cow Love', de la Societé Protectrice de Petites Idées i 'VRAI', de la companyia Sacékripa. El certamen està organitzat pel Konvent i la companyia de circ My!Laika.

Kontrast prové del mot italià 'contrasti', el nom que els circenses italians utilitzen des de fa generacions per denominar els artistes "sense dinastia". És a dir, que no procedeixen de famílies de circ tradicionals. Amb la voluntat de desmarcar-se de qualsevol forma estandarditzada de concebre el circ i l'organització d'un festival, el certamen convida desenes d'artistes d'arreu del món de circ, teatre, música i artistes plàstiques per compartir les seves creacions amb els espectadors. "És un espai de trobada entre públic i companyies, però on el centre són les persones", subratlla Cardona.

Entre la trentena de propostes que s'han programat enguany, més d'una quinzena d'espectacles actuaran per primer cop a Catalunya. A banda dels espectacles de circ, el Kontrast també fa una aposta pels projectes musicals amb propostes com Julia Bondar, Máquina Corrupta, Nico Roig and Lucia Fumero, Crème Solaire o Doorknobs.

Nico Agüero, coorganitzador del festival, ha subratllat l'aposta de l'organització per a una selecció "acurada" d'entre les millors propostes del món. Agüero ha subratllat l'esforç que s'ha fet per fer un "treball d'equilibri" i crear "ponts d'accés" per al públic que no està habituat a treballs més arriscats "o alternatius".

Aposta per a espectacles de petit format

Laura Cardona, coorganitzadora del certamen, ha subratllat que enguany Kontrast fa una aposta per a espectacles "de molt petit format". En aquest sentit, s'oferiran dos espectacles amb un aforament reduït de 31 persones i un altre per a 40 persones. "Són dues propostes que cuiden el públic", ha subratllat.

A més, es repeteix la proposta del CRU LAB -que celebra la seva tercera edició-, un laboratori escènic experimental que aglutina artistes de diferents disciplines i generacions que, sense conèixer-se ni haver treballat junts abans, creen un espectacle conjunt que es mostrarà al públic durant el festival.

Ampliar horitzons

Per primer cop, el festival sortirà de Cal Rosal i tindrà una pota a Gironella. Es tracta de tres actuacions que s'inclouen dins del cicle Culturitza't. Cardona ha subratllat que l'objectiu és captar públic del territori. "Nosaltres tenim un públic que ve de Barcelona, Manresa o, fins i tot, de l'estranger, però sempre hem dit que el nostre objectiu és apropar-nos al territori", ha subratllat. Precisament aquest binomi entre el públic més local i el públic de fora és el que ha fet que l'Ajuntament de Gironella hagi decidit apostar per aquest certamen, que enguany ja arriba a la seva quarta edició. Totes les propostes de Gironella seran gratuïtes.