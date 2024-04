Rauxa porta a la Mostra d'Igualada un espectacle amb la llana com a element protagonista

'Una història de llana' mostra un moment aleatori en la vida d'una persona que transita entre la fantasia i la realitat, on descobreix un món que està ocult en el més profund de la seva quotidianitat. Aquest és l'argument de l'espectacle que Xavi Sánchez i Analia Serenelli -dos artistes de circ especialitzats en la manipulació d'objectes- han presentat aquest dijous a la Mostra d'Igualada. Rauxa ha desenvolupat diverses tècniques de manipulació a través del vent amb la llana com a element protagonista. En una entrevista a l'ACN, Sánchez ha explicat que la llana és un element "molt complicat" per la seva "fragilitat" i la "capacitat que té d'enganxar-se allà on vol". Rauxa és una de les 26 companyies catalanes que participa a la Mostra.

La Cia. Rauxa és un projecte conjunt de Xavi Sánchez i Analia Serenelli, dos artistes de circ especialitzats en la manipulació d'objectes, l'acrobàcia i la dansa. Treballen plegats des del 2015 i des del 2018 dirigeixen la seva pròpia companyia. Sánchez ha explicat que fa molt temps que treballen amb el vent i "com aquest impacta sobre diferents materials". En aquesta ocasió, han escollit la llana. Segons Sánchez, es tracta d'un material complicat de treballar perquè "té la capacitat d'enganxar-se allà on vol i quan pot".

Sánchez ha relatat que darrere de cada espectador hi ha una història diferent. "Els ninots no tenen cara i pots sentir-te reflectit en cadascun d'ells. És el públic qui es crea la seva pròpia història, nosaltres creem mil històries diferents amb un trosset de llana i plantegem una base perquè cadascú es pugui fer la seva història", explica. A l'espectacle també hi ha música en directe composta expressament per a l'ocasió per Jennifer Aïach.

'Una història de llana' és un dels sis espectacles que van participar el 27 de març passat a l'UP Festival de Brussel·les. Es tracta d'un certamen que acull alguns dels millors espectacles de circ contemporani d'arreu del món i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va organitzar un focus català. De fet, la mateixa Mostra d'Igualada ha organitzat una iniciativa similar a la de l'UP Festival, que se celebrarà el proper mes de maig a Edimburg. Es tracta d'un focus català que es farà en el marc de l'Edinburgh International Children's Festival, un esdeveniment de teatre i dansa per a tots els públics organitzat per l'entitat escocesa Imaginate.

Rauxa és el primer cop que participa a la Mostra d'Igualada i és una de les 26 companyies catalanes que hi són presents. La resta de programació la completen 8 companyies de la resta de l'Estat i 3 d'internacionals. Entre les propostes catalanes hi ha també 'Cavallet de Mar', una producció de la Sala Flyhard per reflexionar amb un noi que fa un any que transita i acaba de saber que està embarassat; 'Com els pingüins', de la companyia La Bleda, una història que relata com algú, gràcies al seu instint de supervivència, troba la manera de relacionar-se amb el món; 'Dins el cau del Tabalet', de Farrés Brothers i cia., un conte que explica la història d'un petit conill que es queda sol al cau; o 'Sí, sí, sí' de la Cia. Teatre de l'Aurora, un espectacle sobre el desig i el consentiment.